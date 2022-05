Atletica: super Tamberi a Ostrava

OSTRAVA – Gianmarco Tamberi ha vinto il meeting di Ostrava valido per il Continental Tour 2022 con la misura di 2.30 metri. Record stagionale per l’azzurro olimpionico a Tokyo 2020, che in occasione della misura superata ha dato l’impressione di avere anche margine nonostante i seguenti errori a 2.34 quando ormai la vittoria davanti a Ferreira era già certa. Sicuramente una bella iniezione di fiducia per “Gimbo”, che nelle prime uscite stagionali non era riuscito a rendere quanto sperato. Si è regalato un felice compleanno visto che domani, mercoledì 1 giugno, festeggerà i trent’anni.