NBA, Gianmarco Tamberi convocato per il Celebrity Game

ANCONA – «È la notizia più bella della mia vita». Ha commentato così Gianmarco Tamberi, quando ha saputo che è stato convocato per la partita delle celebrità dell’All-Star Weekend di Cleveland che si disputerà venerdì 18 febbraio. L’azzurro oro olimpico di salto in alto è un grandissimo appassionato di basket, e anche nell’estate post olimpica è stato visto cimentarsi sui campetti all’aperto di Milano.

È stato lui stesso a dare l’annuncio con un video sui social, in cui segna un canestro con la maglia dei Rockets con il nome ‘Tamberi’. Prima che il papà lo indirizzasse all’atletica che l’ha reso celebre, per Gimbo viene il basket, quello che praticava da bambino ai tempi della Robur Osimo e della Stamura. E allora non c’è da stupirsi se l’uomo che salta più in alto di tutti al mondo sia così felice dell’opportunità.



I miti del basket, quelli che ammira e tifa in tv, si materializzeranno tutti in una volta. Il regalo, inaspettato, è arrivato ieri, mercoledì 9 febbraio. Il campione anconetano ha creato suspense su Instagram prima di sganciare la bomba con una story in cui, al PalaRossini di Ancona, fa canestro con indosso la maglia personalizzata degli Houston Rockets, che gli fu regalata nel 2016 dalla sua squadra del cuore. Venerdì 18 Tamberi scenderà in campo quando in Italia sarà l’una di notte (diretta tv su Espn). Sarà una vetrina unica, magari non come le Olimpiadi, ma poco ci manca.