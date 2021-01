Tamberi incanta. Ad Ancona Gimbo battezza il 2021 con uno spettacolare 2.32

Il saltatore anconetano nella pedana amica del Palaindoor fa registrare la misura di 2.32 presentandosi in splendida forma nella prima uscita del 2021. Martedì nuova sfida in Slovacchia

ANCONA- Non poteva iniziare meglio il 2021 di Gianmarco Tamberi. Sulla pedana di casa del Palaindoor di Ancona (a porte chiuse per via delle disposizioni anti-Coronavirus), teatro di molteplici gioie per il saltatore dorico, “Gimbo” fa registrare una splendida misura di 2.32 metri mostrandosi già in piena forma Olimpiadi. Nell’arco della manifestazione, va segnalato, Tamberi ha provato anche a toccare quota 2.35 metri mostrando enormi margini di riuscita.

La prossima tappa è in programma martedì prossimo in Slovacchia a Banska Bystrica dove, forte della misura anconetana, proverà a migliorarsi ulteriormente. Con i 2.32 registrati, Tamberi si presenterà da campione in carica negli Europei indoor di Torun (Polonia) in programma dal 5 al 7 marzo. Per il campionissimo dell’Atl-Etica San Vendemiano, inoltre, si tratta del miglior risultato stagionale fatto registrare dall’infortunio del 2016 che lo privò di una più che probabile medaglia alle Olimpiadi di Rio.

Tra sei mesi ci sarà la sfida di Tokyo e arrivarci con queste premesse è sicuramente positivo. Nel 2016, dopo l’oro mondiale a Portland e quello europeo ad Amsterdam, fece registrare anche il record italiano con la misura di 2.39. E mai come adesso queste mete non sono più così lontane da raggiungere.