Atletica leggera: Tamberi al Golden gala

ANCONA – «Una serata magica davanti a un grande pubblico», parola di Gianmarco Tamberi, che nella presentazione della tappa italiana della Diamond League mette in risalto le scarpe con cui salterà oggi, giovedì 9 giugno. «Sono per i Mondiali di Eugene, sono appena arrivate – ha detto -. Raccontano la mia storia».

L’azzurro è tra i più attesi dell’evento dell’Olimpico, uno stadio che lo attende a braccia aperte e che è pronto a spingerlo a un grande risultato: «Il mio inizio di stagione è stato segnato da qualche difficoltà. Ma siamo ancora a metà e il Golden Gala è la penultima uscita prima dei Mondiali di Eugene. Quale migliore occasione per fare bene? Non ho mai vinto qui, ho fatto podi. Ma non ho mai vinto. E ora mi piacerebbe tanto. Mi sento bene, voglio saltare alto davanti al mio pubblico. Il pubblico italiano è sempre caldo con me e sono felice di tornare a saltare sotto la curva sud, dopo aver gareggiato a Roma e Firenze, in uno stadio vuoto per le misure anti-pandemia, o con poco pubblico. Sono dispiaciuto per Barshim – ha proseguito Gimbo – mi ha detto del suo problema e che non poteva venire. Alla gente sarebbe piaciuto vederci insieme. Spero recuperi per Eugene. Sono dispiaciuto anche per l’assenza di Jacobs, dopo Tokyo sarebbe stato bello ritrovarci in pista davanti alla gente. Voglio vincere, ho solo questo che mi rimbalza in testa. Il 2,40? In ogni competizione provo a migliorare il season best e anche al Golden Gala proverò a sistemare alcuni aspetti tecnici. Vediamo come starò».

Il Golden Gala sarà trasmesso in diretta dalla Rai. La gara di salto in alto inizierà alle 19.55.