Tamberi ci riprova: a Rovereto il penultimo appuntamento di una stagione esaltante

L'atleta marchgiano dopo il quinto posto ottenuto mercoledì scorso a Losanna, ci riprova davanti al pubblico italiano. Lo farà per la prima volta dopo l’oro ottenuto alle recenti Olimpiadi



ANCONA – Torna a gareggiare Gianmarco Tamberi. Lo farà stasera, 31 agosto, a Rovereto, in occasione del “Palio della quercia”, nel meeting più antico di Italia giunto alla cinquantasettesima edizione. Gimbo, dunque, dopo il quinto posto ottenuto mercoledì scorso a Losanna, ci riprova davanti al pubblico italiano. Lo farà per la prima volta dopo l’oro ottenuto alle recenti Olimpiadi.

L’obiettivo è quello di fare molto meglio rispetto all’ultima competizione e di arrivare alla tappa di Chorzow bello carico prima del meritato relax. Non sarà facile superare avversari quotati come Darryl Sullivan, Shelb Mc Ewen, Donald Thomas e Silvano Chesani delle Fiamme oro. Impegnato negli 800 metri, sempre in serata, pure l’anconetano Simone Barontini (Fiamme azzurre), che si confronterà con i keniani Tuwei e Kiputo, oltre a Oliver Dustin. Le gare saranno trasmesse da Rai Sport a partire dalle 20.25.