Svolta all’Alma Fano: Salvatore Guida è il nuovo presidente

Il futuro dell’Alma Fano è ora affidato a Salvatore Guida. E’ lui il nuovo presidente del club granata che subentra al dimissionario Mario Russo. La notizia è stata ufficializzata nella tarda serata di ieri 8 febbraio con un breve comunicato diffuso sui canali di comunicazione della società: “L’Alma Juventus Fano è lieta di comunicare che in data odierna è stata conferita la carica di Presidente del club al dott. Salvatore Guida, a cui vanno gli auguri di buon lavoro”.

Salvatore Guida, imprenditore campano da anni residente a Roma, attivo nel campo della ristorazione e del brokeraggio, è un volto noto anche nel mondo del calcio: nel 2022 è stato presidente del Grosseto, nel 2023 è stato protagonista di due trattative (poi non concluse) per l’acquisto prima della Viterbese in serie C e poi dell’Arzachena in serie D (ma successivamente non iscritta al campionato).

Già in giornata il nuovo presidente granata dovrebbere essere a Fano per incontrare mister Cornacchini e il resto della squadra. Sono attese novità inoltre per quanto riguarda l’assetto dirigenziale: dopo le dimissioni nei giorni scorsi di Stefano Fedele, la carica di Direttore Generale dovrebbe essere assegnata a Pierluigi Petritola, che ha già ricoperto quel ruolo al Grosseto. Guida dovrà anche mettere mano alla gestione finanziaria della società, viste le difficoltà delle ultime settimane anche dal punto di vista organizzativo per assicurare le trasferte.

Si chiude dunque l’era Russo, l’ex presidente con cui non è mai scattato il feeling della tifoseria granata. L’ultimo colpo di coda dell’imprenditore casertano è stata la vendita a sorpresa del club, dopo aver rispedito al mittente nei giorni scorsi le offerte degli acquirenti individuati dall’amministrazione comunale di Fano.