SuperLega, Zaytzev giura amore eterno alla Cucine Lube

CIVITANOVA – Mentre il botteghino della Cucine Lube va in ferie con gli abbonamenti per assistere alle partite interne della prossima stagione acquistabili comunque su Vivaticket, Ivan Zaytzev dichiara il suo amore ai cucinieri. Reduce dal podio sfiorato alla Volleyball Nations League con l’Italia e in attesa del Mondiale, l’opposto biancorossoracconta la sua estate, tra le sirene ignorate del mercato, le fatiche in azzurro e i propositi in SuperLega. Il campione d’Italia ha voluto onorare il contratto con il sestetto marchigiano per far parte del progetto. «Sono stato coinvolto, come mi capita spesso, nel vortice delle voci di mercato – dice l’attaccante umbro – ma avevo fatto una promessa al patron Fabio Giulianelli e non ho tentennato nemmeno per un momento. Sono un giocatore della Lube e voglio vincere con questi colori. Non vedo l’ora di indossare di nuovo la mia maglia e dare tutto!».

Per Zaytzev gestire la pressione non è mai stato un problema. «Fa parte del gioco, sono abituato e credo sia giusto che i tifosi esprimano i pareri e siano critici! Noi atleti siamo sovraesposti come gli attori di teatro. Non mi sento un fenomeno se leggo dei complimenti, ma non mi butto giù in caso di critiche non costruttive. Vado avanti con tenacia, passione ed equilibrio». Nella nuova Cucine Lube, senza Simon, Lucarelli e Juantorena, l’opposto azzurro dovrà anche fare la chioccia. «I cicli delle grandi squadre si realizzano strutturando il roster in un certo modo. La Lube è la società più vincente da 20 anni a questa parte e punta sempre a tutti gli obiettivi. Per farlo deve avere un gruppo al massimo anche in quanto agli stimoli. Sono andati via dei campioni indiscussi, ma sono arrivati altrettanti giovani fortissimi. Contribuirò a trasmettergli la mentalità Lube».

Ai tifosi Zaytzev promette che sarà una «stagione bellissima, l’ennesima complicata a giudicare dalla forza dei rivali, ma spero con meno infortuni. L’obiettivo è di esprimerci al meglio con un roster rinnovato e fresco. Vogliamo trovare subito la giusta alchimia e far divertire gli spettatori dell’Eurosuole Forum!». La SuperLega comincia il 2 ottobre a Taranto. SuperCoppa a Cagliari il 31 ottobre e 1 novembre.