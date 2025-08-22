Superlega, la Yuasa Grottazzolina comincia a sudare

GROTTAZZOLINA – Il PalaGrotta ha riaperto le porte per il raduno precampionato della Yuasa Battery, al via della sua seconda stagione in SuperLega. Nessuno ha dimenticato l’eco della scorsa stagione, quel boato d’entusiasmo che da un piccolo borgo marchigiano ha saputo farsi sentire nel grande volley italiano.

In questa stagione Grottazzolina non è più la sorpresa ma una squadra rispettata, capace di far sognare un intero territorio. Se sarà una certezza lo scopriremo nel corso della stagione che ufficialmente partirà col l’impegno della 1’ giornata il 19 ottobre nel derby contro la Cucine Lube.

A disposizione di coach Massimiliano Ortenzi e del suo staff ci sono dodici atleti, tra conferme importanti e volti nuovi. Il roster è composto dai sette confermati Marchiani, Petkovic, Fedrizzi, Tatarov, Cubito, Vecchi e Marchisio mentre i volti nuovi sono: Falaschi, Golzadeh, Magalini, Koprivica, Stankovic, Pellacani e Petkov. Si aggrega al gruppo il giovane Luca Pulita, schiacciatore falconarese, ingaggiato per rafforzare la seconda squadra che milita in B. Al raduno mancano solo i bulgari Tatarov e Petkov, impegnati con la propria nazionale in vista dei Mondiali. E nei prossimi giorni sbarcherà in Italia l’iraniano Golzadeh.

Questa squadra, oggi, non rappresenta solo un club, ma un simbolo di orgoglio per un intero territorio. In prima linea tutti i dirigenti, guidati dal presidente Rossano Romiti e dal vice Claudio Laconi, per i saluti ufficiali al gruppo degli atleti e anche allo staff. Per i tifosi è stata l’occasione anche per sottoscrivere gli abbonamenti. Il primo test, un allenamento congiunto, è in programma il 20 settembre con la Virtus Fano (A2), con sede da stabilire.

«In un mondo sportivo spesso frenetico e impersonale – sottolinea il presidente Romiti – la Yuasa Battery rimane un’isola felice, dove i rapporti umani contano ancora, dove la gente si conosce per nome, dove il successo si costruisce con la dedizione quotidiana e non solo coi colpi di mercato. E proprio questo è il segreto di una squadra che ha saputo conquistare tanti tifosi e fiducia: un gruppo di uomini prima ancora che di atleti, un club guidato dalla passione sincera di chi ama davvero questo sport, e una tifoseria che non ha mai smesso di credere, nemmeno nei momenti più difficili. Più che un raduno, sarà un ritorno a casa in vista della stagione fatta di sfide, viaggi e nuove emozioni da vivere insieme. Grottazzolina riparte da qui. Dal rumore dei palloni che tornano a rimbalzare, dagli sguardi complici tra vecchi compagni, dai passi nuovi dei volti appena arrivati. E dal calore di quei tifosi che non smettono mai di sognare».

Il calendario di Superlega, oltre all’asimmetria tra andata e ritorno, si segnala per cinque turni infrasettimanali, due dei quali da giocare contro Perugia e Lube che confermano anche la brevità di un torneo che si giocherà nell’arco ristretto di cinque mesi con la chiusura il 25 febbraio. Prima al PalaSavelli il 26 ottobre, contro una Verona che punta ad arrivare in fondo alla stagione e un boxing day del 26 dicembre, proprio a Verona, chiudendo le ultime tre giornate con le big Trento, Modena e Perugia. E’ però evidente che l’attenzione è tutta sul 19 ottobre con il derby da giocare a Civitanova Marche nell’esordio stagionale.