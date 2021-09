SuperLega, pubblico al 50%: si partirà così

CIVITANOVA – Cresce il pubblico nei palasport, non quanto avrebbero voluto le società di SuperLega ma è comunque un passo avanti. La capienza infatti è stata aumentata dal 35% al 50% come era stato caldeggiato dal sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali.

Resta il nodo legato al fatto che negli stadi la presenza salirà dal 50 al 75% della capienza, nei teatri e cinema all’80% e nei palazzetti, chissà perché, solo a metà capacità.

Ormai è chiaro che si partirà così e varrà oltre che per la Superlega, che scatta il 10 ottobre, anche per la final four della Del Monte Supercoppa Italiana che verrà disputata a Civitanova il 23 e 24 ottobre.

L’obiettivo che le società non hanno affatto abbandonato, Cucine Lube Civitanova in testa a tutti, è di aumentare ancora le presenze almeno al 75%.

A proposito di volley che verrà, questo è il giorno del sorteggio a Lubiana dei gironi di Champions League. La cocente eliminazione della scorsa edizione vuole essere “vendicata” quanto prima. La finalissima del 22 maggio è già segnata sul calendario biancorosso ma raggiungerla non sarà uno scherzo.

Per questo la squadra sta lavorando sodo e, nella serata di giovedì, la squadra di Blengini ha giocato un nuovo allenamento congiunto stavolta contro i pari categoria della Prisma Taranto. Coach Blengini ha utilizzato tutte le risorse a disposizione. Osservato speciale, come al solito, Gabi Garcia, ma anche la crescita dell’affiatamento dei due schiacciatori Juantorena e Lucarelli destava interesse. La squadra ovviamente non è al completo e non lo sarà ancora per molto tempo anche se Anzani e Balaso presto andranno a regime e Yant tornerà dagli impegni con la Nazionale.

Tanti ex Cucine Lube in campo tra gli ospiti con Falaschi in regia, Sabbi opposto, Randazzo tra gli schiacciatori.

Vittoria netta dei padroni di casa già in buona condizione.