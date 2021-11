Superlega, la Cucine Lube vince anche a Monza: sono 3 consecutive!

Netto successo per gli uomini di Blengini nell’anticipo contro il Vero Volley. Con il rientro di Juantorena per i cucinieri è il terzo successo e domenica a Civitanova arriva Modena

CIVITANOVA – Successo pesante per la Cucine Lube, il terzo in una settimana. Nell’anticipo dell’11ª giornata di andata, i cucinieri hanno espugnato l’Arena di Monza superando in tre set la capolista Vero Volley (21-25, 17-25, 16-25). Il terzo successo di fila è arrivato contro una delle squadre più in forma del momento e ha spazzato via gli strascichi della sconfitta nello scontro diretto in Semifinale della Supercoppa giocata all’Eurosuole Forum lo scorso 23 ottobre.

Decisive per il successo il Lombardia le giocate di Lucarelli, MVP e top scorer con 18 punti, di cui 8 ace dei 12 di squadra e 2 muri), la carica del rientrante Juantorena e la solidità a muro (8 a 3 per la Lube a fine gara).

Coach Blengini recupera il capitano in extremis e schiera la formazione tipo con De Cecco al palleggio per l’opposto portoricano Garcia Fernandez, al centro Anzani e Simon, laterali Juantorena e Lucarelli, libero Balaso. Sul fronte avversario Massimo Eccheli risponde con la diagonale Orduna-Grozer, Galassi e Grozdanov centrali, Davyskiba e Dzavoronok in banda, Federici libero.

Primo set tattico dei biancorossi (21-25), più incisivi al servizio (3 ace a 1 e 2 errori in battuta contro i 9 monzesi) e bravi a piazzare muri pesanti. Monza attacca meglio (65% contro il 47%) e si affida a Grozer (6 punti con il 67%), la Lube risponde con Lucarelli (3 ace, 1 block e 3 attacchi vincenti). Nel secondo parziale i campioni d’Italia crescono (17-25) ed entra nel vivo del gioco anche Garcia (5 punti con il 57%), ne giova l’attacco di squadra (54%). Nella metà campo biancorossa gira tutto bene, come dimostrano i 3 ace e i 4 muri. Senza storia il terzo set (16-25), viziato da una partenza con handicap per il team di casa, sfiancato dalla serie al servizio di Lucarelli e da 4 ace quasi consecutivi (1-10). Grozer e compagni non riescono a rientrare in partita e crollano sotto i colpi dei marchigiani.

La Cucine Lube tornerà in campo domenica 14 novembre all’Eurosuole Forum di Civitanova (ore 18 con diretta Rai Sport, Volleyball TV e Radio Arancia) per il big match della 6ª giornata di andata contro la Leo Shoes PerkinElmer Modena.

Ecco il tabellino dell’incontro:

VERO VOLLEY MONZA: Grozdanov 4, Karyagin 2, Calligaro, Dzavoronok 13, Orduna 1, Federici (L), Galliani, Grozer 9, Galassi 4, Beretta, Mitrasinovic ne, Davyskiba 10, Gaggini (L) ne, Rossi ne. All. Eccheli

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 7, Balaso (L), Garcia Fernandez 8, Kovar, Sottile ne, Marchisio, Juantorena 8, Lucarelli 18, Diamantini, Simon 10, De Cecco 2, Jeroncic (L) ne, Penna ne, Yant ne. All. Blengini

Arbitri: Florian (TV) e Braico (TO)

Parziali: 21-25 (30’), 17-25 (29’), 16-25 (26’). Totale: 1h 25’.