SuperLega volley, la Cucine Lube all’esame Ravenna

Dopo il successo a Vibo Valentia, la Cucine Lube anticipa mercoledì alle 20.30 l’incontro con Ravenna in previsione del Mondiale per Club in Brasile dal 7 al 10 dicembre

CIVITANOVA – Prosegue il tour de force per la Cucine Lube Civitanova e il carico di fatica è acuito dai ranghi ridotti a disposizione di coach Blengini e del suo vice Giannini.

Il successo a Vibo Valentia di domenica ha avuto il sapore dolce del trionfo. Pienamente soddisfatto il palleggiatore argentino Luciano De Cecco: «Siamo contenti, abbiamo giocato bene di squadra riuscendo a esprimere in campo ciò che proviamo in allenamento. Stiamo trovando continuità sia dal punto di vista dei risultati che da quello delle prestazioni con cui maturano, e questo ci regala naturalmente consapevolezze e anche una buona dose di fiducia. Bravi tutti, compresi i più giovani a partire da Gabi Garcia, che sta facendo molto bene il suo, sta crescendo e maturando in maniera importante insieme a noi. Ora testa all’impegno di mercoledì con Ravenna».

Mercoledì 24 novembre alle ore 20.30 è in programma la sfida testa-coda tra la Cucine Lube Civitanova e la Consar RCM Ravenna per l’8a giornata di andata della Regular Season. I biancorossi vengono da 6 vittorie consecutive ma Ravenna ha bisogno di punti salvezza e proverà a dar fastidio a Simon e compagni. Tra i padroni di casa, Osmany Juantorena è ancora in fase di recupero e sotto osservazione lo schiacciatore.

I precedenti della passata stagione ricordano che i biancorossi faranno bene a non sottovalutare i romagnoli. Ad oggi ci sono 21 punti di distacco tra le due formazioni anche se i cucinieri hanno giocato 3 partite in più

La Consar è allenata da coach Emanuele Zanini, reduce dall’europeo con la Croazia, con tante panchine in Italia e all’estero in carriera affiancato da Leondino Giombini, di ritorno nella piazza di Ravenna come secondo allenatore dopo averla fatta esultare a metà degli anni ’90 da giocatore, conquistando la Coppa CEV. Ultimi innesti in ordine di tempo il centrale ex Monza Francesco Comparoni e il palleggiatore brasiliano Andrè Luis Queiroz Franca, reduce dal campionato turco.

Per coach Romano Giannini, secondo allenatore Cucine Lube Civitanova, “vincere aiuta a vincere e i sei successi consecutivi ci hanno dato slancio, ma il Club che rappresentiamo ci porta a non accontentarci mai e a voler raggiungere i massimi obiettivi possibili su tutti i fronti. Le rivali ci sfidano con il massimo impegno ed è nel DNA della Lube non abbassare mai la guardia. Nell’8° turno avremo davanti una squadra combattiva, composta da giovani di valore e da un opposto di grande esperienza. Non lesineremo le energie, chi giocherà darà il massimo come sempre!”.

Dirigono Andrea Pozzato (BZ) e Massimiliano Giardini (VR).