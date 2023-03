Alle 17 scatta la Final Four di Coppa Italia di A3 maschile a Macerata. La Med Store alle 20 in campo contro Tuscania. Domani alle 17 la Cbf Balducci a Bergamo e la Megabox a Casalmaggiore. Videx in casa con Porto Viro alle 18

CIVITANOVA – La sconfitta nell’andata dei quarti di Cev Champions deve essere velocemente accantonata perché la Cucine Lube è attesa dal big match di Superlega domenica alle 18 con diretta su Raisport in trasferta a Perugia. L’incontro è importante per la classifica dei cucinieri che daranno anche un occhio in contemporanea a quanto accadrà tra Itas Trentino e Valsa Modena fondamentale per la lotta al 2’ posto con le due squadre divise da un punto, 41 contro 40. La Lube è a 38. Perugia ha già vinto da parecchie settimane la Regular Season ed ha anche vinto martedì in Champions il suo match a Berlino.

Oggi comincia la Final Four di Del Monte Coppa Italia di Serie A3 al Banca Macerata Forum a partire dalle 17 con la sfida tra Abba Pineto e Farmitalia Catania, quindi alle 20 la seconda semifinale tra Med Store Tunit e Maury’s Com Cavi Tuscania. Si tratta della seconda edizione di una fase finale di Del Monte Coppa Italia di Serie A3, la prima con la formula della Final Four. Gli avversari odierni sono inseriti nel Girone Blu dove occupano il quarto posto in classifica, reduci dalla vittoria casalinga contro Ortona. La Med Store Tunit arriva invece dalle vittorie su Mirandola e Montecchio Maggiore, che hanno permesso di consolidare la terza posizione e di arrivare nella forma migliore a questo imperdibile appuntamento di Coppa Italia. Fermo ovviamente il campionato con la Vigilar Fano che riposa.

In A1 Femminile le due marchigiane sono entrambe in trasferta in Lombardia e giocano domenica alle 17. La Cbf Balducci Macerata è a Bergamo contro l’ultima formazione contro la quale sono riuscite a vincere una partita, era il 27 novembre. La Megabox Vallefoglia è a Casalmaggiore a caccia dei 3 punti per continuare a coltivare il sogno playoff ospiti di una diretta concorrente

In A2 Maschile la Videx Grottazzolina alle 18 ospita Porto Viro. Gli ospiti hanno 6 punti in più di Vecchi e compagni e vincere significherebbe rilanciare definitivamente le proprie ambizioni ad un posto nei playoff.