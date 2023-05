SuperLega, Gara1 della finale scudetto è della Itas Trentino

CIVITANOVA M. – Itas Trentino batte la Cucine Lube 3-1 e si aggiudica gara 1. Ecco il verdetto del primo atto della Finale Scudetto di Superlega maschile giocata in Trentino 25-23, 23-25, 25-23, 25-17.

La partita è bella e tirata con i biancorossi danno battaglia per tutta la gara, ma nella volata del terzo set e nella seconda parte del quarto parziale pagano la maggior concretezza degli avversari. Si torna in campo già giovedì 4 maggio alle ore 20.30 tra le mura amiche dell‘Eurosuole Forum che è già sold-out. Domenica gara 3 di nuovo alla Bls Arena Group. L’Itas vince il primo parziale, poi perde Lisinac fermato da problemi addominali e sostituito dal belga D’Heer nel secondo set e subisce l’aggancio della Lube. Civitanova mette in grossa difficoltà i rivali nel terzo atto, ma i biancorossi cadono in volata. Nel quarto set si lotta alla pari fino al 17-14 nel quale la luce si spegne nelle metà campo ospite e Trento vince con un super Kaziyski chiude da top scorer con 22 punti e viene premiato come MVP, una prestazione a muro dei trentini notecole (10-3). tra i biancorossi in evidenza Nikolov con 20 punti. Anche le statistiche premiano i dolomitici, a spiccare è il dato dei 10 muri a 3.

Per coach Blengini nel dopogara «peccato per l’epilogo, perché penso ci siano stati dei temi abbastanza chiari nello sviluppo della partita. Il primo è sicuramente quello che riguarda il servizio. Abbiamo sbagliato troppe battute all’inizio, errori che sono pesanti specie quando la vittoria si decide per un pallone. Dopo il primo set ci siamo sciolti riuscendo a giocare la nostra partita, ma nel terzo parziale non siamo poi riusciti a sfruttare le occasioni avute, mentre Trento si, e questo ha fatto la differenza. Proprio come era accaduto nel parziale d’apertura. Queste sono le cose che generano più rammarico, quelle che dovremo limare in vista di Gara 2».

Bene gara 1 per la Vigilar Fano nella gara 1 di playoff di A3 maschile contro la LeoShoes Casarano per 3-1. Mercoledì alle 19.30 si replica in Puglia.