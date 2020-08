Superlega: Venerdì il calendario di Champions. Il 13 settembre la Lube gioca la semifinale contro Trento

Per Civitanova lo sguardo è alla SuperCoppa ma i sorteggi di Champions sono già un appuntamento interessante in attesa che cominci la SuperLega con l'esordio a Verona domenica 27 settembre

Occhi puntati al calendario di agosto e settembre e la preparazione della Cucine Lube Volley entra nel vivo.

L’aggiornamento dei protocolli Covid apre alla presenza del pubblico alle partite e al 6 contro 6 in allenamento per le squadre, elemento indispensabile per preparare la stagione.

Il 13 settembre la Lube Volley giocherà la semifinale di Supercoppa contro Trento e occorre stringere sulla brillantezza fisica e gli schemi tattici dopo 6 settimane di lavoro. La Lube ha cambiato regista, da Bruninho a De Cecco e tutti gli attaccanti devo trovare confidenza con il palleggiatore argentino. Solo Simon ha già giocato con De Cecco.

Per il Club cuciniero partecipazione numero 15 alla Champions League con due titoli in archivio finora, vinti nel 2002 ad Opole e a Berlino nel 2019, oltre ai tre podi dal 2016 al 2018 (argento a Kazan, bronzo a Cracovia e a Roma).

Saranno ben 36 le formazioni ai nastri di partenza, 18 direttamente qualificate alla fase a gironi (4th Round), tra cui i biancorossi oltre a Modena e Perugia, e 18 invece pronte ad iniziare il cammino dai turni preliminari tra cui Trento.

«Dopo oltre un mese in cui abbiamo lavorato intensamente dal punto di vista fisico – dice il libero Andrea Marchisio, pronto ad iniziare la sua quarta stagione con la Cucine Lube Civitanova – stiamo iniziando a macinare un po’ di gioco. Siamo soddisfatti di quanto fatto finora in palestra, abbiamo accumulato tanto lavoro e penso che questo darà i suoi frutti a breve. Personalmente, come ogni anno in cui ho l’onore di indossare la maglia biancorossa, voglio dare il 100%: giustamente la società vuole il massimo. I nuovi compagni di squadra che sono arrivati all’inizio di questa stagione si sono integrati benissimo, sono molto positivo e super-contento di poter vivere un altro anno a Civitanova».

«So benissimo che ci sono gerarchie in squadra e qual è il mio ruolo – conclude il libero cuneese, classe 1990 – Cerco di dare il mio meglio quando vengo chiamato in causa e di aiutare durante gli allenamenti della settimana per tenere alto il livello di gioco. Finora penso di averlo fatto bene e sono contento di ciò. Spero di rivedere, poi, i nostri tifosi il prima possibile al palazzetto: ci mancano molto, sappiamo quanto sia importante il loro supporto durante le partite».