Superlega, al via la preparazione della Cucine Lube aspettando Anzani

I vicecampioni d'Italia si ritrovano all'Eurosuole Forum ma l’attenzione è la visita per l'idoneità sportiva presso il centro di medicina dello sport del Coni a Roma a cui si sottoporrà il centrale comasco

CIVITANOVA – Al via la stagione della Cucine Lube agli ordini dello staff tecnico. All’Eurosuole Forum iniziano a lavorare pochi giocatori tra i quali Ivan Zaytsev. Altro “vecchio” è Enrico Diamantini. Presenti anche il libero Francesco Bisotto, il centrale Jacopo Larizza che torna in biancorosso, l’opposto Matheus Motzo, il palleggiatore norvegese Jakob Thelle.

Al gruppo dei big saranno affiancati i giovani Gianluca Cremoni, Francesco Giacomini, Marco Stambuco. Lo staff tecnico è confermato in toto con il secondo allenatore Romano Giannini, l’assistente Enrico Massaccesi e il preparatore atletico Max Merazzi.

La squadra giocherà una serie di allenamenti congiunti con formazioni di serie A2 in attesa del rientro dei Nazionali mentre a metà Ottobre a Biella è previsto un quadrangolare con formazioni di Superlega nel quale la squadra potrà provare l’assetto con il quale affronterà il torneo. Riguardo al calendario quindi i tifosi hanno già segnato la data di Venerdì 1 settembre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per Cucine Lube Civitanova – Abba Pineto.

L’attenzione e la tensione però sono tutte sul verdetto sanitario che riguarda Simona Anzani.

Domani 22 agosto il centrale comasco si sottoporrà alla visita per l’idoneità sportiva presso il centro di medicina dello sport del Coni a Roma. Se tutto dovesse andare per il meglio Anzani si metterebbe a disposizione di coach Blengini. Il risultato negativo del test genetico ha scongiurato la presenza di alterazioni genetiche predisponenti aritmie pericolose e ha indicato l’assenza di potenziali trasmissioni ereditarie di tale problematica ma per ottenere l’idoneità sportiva è fondamentale il test di domani. Il popolo biancorosso ha le dita incrociate.