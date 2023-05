Superlega, Lo scudetto si assegnerà mercoledì in gara 5

CIVITANOVA M. – Per la Cucine Lube Campione d’Italia da 3 anni e alla sesta finale scudetto consecutiva, c’è ancora una gara 5 da giocare.

Dopo quelle ai quarti contro Verona e Milano in semifinale che hanno consegnato il trionfo, mercoledì a Trento alle 20.30 i cucinieri scenderanno in campo se non con i favori del pronostico avendo il palazzetto contro, almeno la cabala pare favorevole.

Senza Zaytzev a bordo campo e scalpitante fermato da un infortunio muscolare, coach Blengini ha cambiato di nuovo assetto proponendo una Cucine Lube con i tre schiacciatori, Nikolov schierato da opposto e Bottolo in campo. Il bulgaro però non è in serata quanto lo è Yant, Mvp e il tecnico di casa lo sostituisce con Gabi Garcia opposto di ruolo. La squadra gira, difende l’impossibile ma, soprattutto dai 9 metri mette in crisi la ricezione trentina solitamente impeccabile.

La Cucine Lube parte fortissimo dominando il primo set, soffrendo nel secondo cedendo il terzo set point e chiudendo nel quarto certificando una serata di grande orgoglio e volontà nella quale la sconfitta non è contemplata soprattutto davanti al sold-out dell’Eurosuole Forum all’ultima recita stagionale.

Nel dopogara coach Blengini ha riconosciuto i meriti dei suoi ragazzi capaci «di disputare una partita solida, con un sestetto poco collaudato. Abbiamo trovato risorse dalla panchina, abbiamo fatto una bella partita e siamo a Gara 5. Noi abbiamo battuto bene in diversi momenti. Sappiamo che quello dai nove metri è un equilibrio molto importante in questa serie. Ora dobbiamo pensare a Gara 5. La Lube ci proverà esattamente come l’Itas. Adesso bisogna recuperare energie, ma senza smettere di pensare al nostro obiettivo».

Prestazione straordinaria di Marlon Yant premiato giustamente come Mvp grazie ai 24 punti compresi 7 aces: «Ci siamo allenati molto in battuta in questi giorni dopo la sconfitta in Gara 3 alla BLM Group Arena – ha detto il cubano – e siamo riusciti a mettere in difficoltà l’Itas a partire da questo fondamentale. La mia gara? Sto lavorando molto anche sulla personalità per essere più determinante e infondere grinta ai miei compagni».