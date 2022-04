Col successo su Piacenza in gara 2, l'Itas Trentino del coach fanese Lorenzetti ha staccato il pass per la semifinale affrontando i cucinieri. Si gioca in 5 partite. Prima sfida della serie a Civitanova

CIVITANOVA MARCHE – Niente sorprese nei quarti di finale e le semifinali di SuperLega sono quelle previste alla vigilia mettendo di fronte Perugia-Modena e Civitanova-Trento.

Il successo a Monza che ha chiuso la serie in due partite sta consentendo alla Cucine Lube Civitanova di riposare e allenarsi ma, abituati a giocare ogni tre giorni per tutta la stagione, i campioni d’Italia rischiano di smarrire il ritmo partita.

Trento si conferma in grande forma avendo eliminato Perugia dalla Champions e Piacenza nei playoff. La sfida coi trentini è ormai un classico nei playoff.

I campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova se la dovranno vedere come nelle ultime due semifinali Scudetto contro l’Itas Trentino. Biancorossi e gialloblù si sono affrontati anche nella semifinale iridata 2021 di dicembre in Brasile al Mondiale per Club con esito favorevole ai cucinieri dopo un tie break infinito. La prima sfida della serie è in programma giovedì 14 aprile ore 20.30 all’Eurosuole Forum di Civitanova mentre gara 1 a Perugia si giocherà il giorno prima.

Entrambe le gara2 si giocheranno domenica di Pasqua alle 18.

Per battere un avversario dato in grande forma la società punta anche sul sostegno del suo pubblico e di un Eurosuole Forum che deve tornare a riempirsi dopo un’annata magra di entusiasmo sugli spalti. Per la Cucine Lube la conferma dello scudetto è l’ultimo obiettivo stagionale ancora disponibile.

Per questo, in occasione di gara 1sarà applicato un prezzo agevolato alle società dei comitati territoriali della regione Marche. Tutti gli atleti, gli allenatori e i dirigenti dei Club marchigiani (tesserati FIPAV) potranno aderire all’iniziativa solo richiedendo informazioni ai propri referenti e prenotandosi tramite la società di appartenenza. Riduzioni anche per gli accompagnatori e i genitori al seguito dei giovani atleti.

Per il DG Cormio «scaldiamo i nostri tifosi augurandoci una risposta analoga a quelle viste in altri campi e speriamo che i fan vengano numerosi a sostenere la Lube dando un grande contributo. Noi abbiamo concluso prima il Quarto di Finale, siamo riusciti a riposarci e ad allenarci al completo recuperando le energie. I problemi che ci hanno accompagnato in stagione non sono del tutto tramontati ed è un bene aver avuto tempo per riprenderci. Nelle ultime annate abbiamo giocato tantissime partite e il fatto di esserci rimessi in sesto è congeniale, ma adesso sta a noi ripartire con una vittoria importante».