Superlega, La Cucine accoglie il primo volto nuovo

CIVITANOVA M. – Un talentuoso vichingo di quasi 2 metri d’altezza è pronto a palleggiare in biancorosso. A.S. Volley Lube comunica l’ingaggio con contratto triennale di Jakob Solgaard Thelle, alzatore norvegese originario di Tonsberg, nato il 10 dicembre del ’99 e reduce dall’esperienza quinquennale nel team del college statunitense delle Hawaii, dove ha affrontato il suo percorso di studi. Thelle ha conseguito un Master in Scienze e Politiche Ambientali.

Dopo aver vinto per la terza volta la Big West Conference, in questa stagione il suo team ha visto sfumare il filotto di tre titoli consecutivi in NCCA solo nella Finalissima, ma lo scandinavo è stato nominato “Player of the year” nel torneo universitario degli States. Prosegue il momento magico di Thelle, che sta per coronare il sogno di mettersi alla prova in un campionato duro come la SuperLega raccogliendo così l’eredità del veterano in uscita Daniele Sottile.

Le prime parole di Jakob Solgaard Thelle da giocatore biancorosso:

«Mi sento più che pronto per iniziare quest’avventura stimolante in Italia, paese che adoro, con la maglia del mio Club favorito, la Cucine Lube Civitanova. Non vedo l’ora di vestire i colori della squadra e incontrare i supporter marchigiani».

Per il DG Beppe Cormio la scelta è stata ben ponderata: «Abbiamo notato Jakob Thelle mentre seguivamo nella NCAA il nostro Nikolov. A distanza di un anno, sapendo che stava concludendo il suo corso di studi, siamo andati a prenderlo per offrirgli una grande opportunità accanto a De Cecco. Ha buone mani e fantasia nella distribuzione. Sa attaccare e batte benissimo. Lo stesso Alex Nikolov, quando gli ho chiesto un parere, mi ha detto di prenderlo subito. Verrà prima degli altri a Civitanova essendo norvegese e non avendo particolari impegni con la sua nazionale. Il tempo dirà se abbiamo visto giusto, ma sono molto ottimista».

«Vengo da Tonsberg, la terra dei vichinghi – dice Thelle – ma l’ Italia è il mio paese favorito in Europa insieme alla mia Norvegia. Conservo bellissimi ricordi di un viaggio a Roma. Inoltre, la SuperLega Credem Banca è il miglior campionato e raccoglie i più forti atleti da tutto il mondo. Sono davvero grato alla Lube per l’opportunità di giocare in biancorosso potendo disputare la massima serie con e contro i migliori”. «Chi ama la pallavolo ama il campionato italiano. È su un livello superiore rispetto agli States. Ogni partita è una battaglia e io sono pronto per la sfida».

Il colpo di fulmine per la Cucine Lube risale alla Final Four 2016 di Champions League. «Da quel momento ho iniziato a seguire le imprese del team e a fantasticare sul mio futuro, sperando di indossare quella maglia. Un sogno che sta per diventare realtà L’organizzazione del Club ne rispecchia la professionalità. Il fascino e la cultura di eccellenza dentro e fuori dal campo, grazie ai leader e a tutti i membri della società, invogliano a farne parte. Mi sento di entrare in una famiglia unita, sono felice. A livello di fama conosco tutti i giocatori biancorossi e nel 2022 ho affrontato Alex Nikolov negli States nella Finale di NCAA».

Intanto la società e i tifosi si stringono a coach Blengini per la scomparsa del papà.