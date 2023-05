Superlega, la Cucine Lube cade a Trento e perde Zaytsev

CIVITANOVA M. – Brutta serata quella di Gara 3 di Finale Scudetto per i cucinieri che perdono Zaytsev nel primo set per un problema alla spalla e smarriscono l’equilibrio che aveva caratterizzato le ultime prove. Con Gabi Gacia in campo e Nikolov tornato a ricevere su tutte le rotazioni, i campioni d’Italia scivolano alla BLM Group Arena di Trento contro i padroni di casa dell’Itas Trentino, capaci di chiudere il match in tre parziali (25-17, 25-20, 25-16) e di portarsi avanti 2-1 nella serie al meglio delle cinque partite.

Venerdì 12 maggio alle 20.30 all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche in gara 4 De Cecco e compagni dovranno tenere viva la serie per poi giocarsi tutto nell’eventuale gara 5 mercoledì 17 maggio alle 20.30 a Trento. Cambiata la programmazione rispetto a quanto previsto.

Meglio Trento al servizio e a muro ma Civitanova cala in ricezione dovendo rivedere l’assetto e per l’attacco della Cucine Lube tutto si complica nonostante l’ingresso di Bottolo. Nel 1’ set Trento parte meglio e scappa subito senza dare modo ai cucinieri di ricucire. Nel 2’ set è anche in vantaggio 14-15, poi l’Itas ingrana la marcia al muro e al servizio, chiude 25-20 con un parziale di 11-5 tra muro, servizio e contrattacco. Il terzo set è senza storia

Nel dopo gara per coach Blengini: «È una finale scudetto, quindi dobbiamo riuscire a vivere meglio la partita quando vengono fuori delle difficoltà. Alcune di queste problematiche sono oggettive, prima tra tutte quella riguardante la ricezione, ma possiamo e dobbiamo fare meglio. Di sicuro non ci vogliamo fermare qua».

Per il centrale Diamantini subentrato a Chenyeze: «Il rammarico più grande è per il fatto che abbiamo mollato, cosa che in passato non era mai successa. Vero che abbiamo dovuto fare i conti con diversi problemi, compresi quelli di natura fisica, ma dobbiamo provarci in ogni caso. Con Zaytsev fuori abbiamo perso quell’equilibrio in campo che ci ha accompagnato in questi Play Off, ma siamo una squadra con grandi capacità, possiamo e dobbiamo farcela lo stesso. Testa a Gara 4 per riportare la serie nuovamente in parità».