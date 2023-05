Superlega, la Cucine Lube ha già dato il “rompete le righe”

CIVITANOVA MARCHE – Grazie a tutti e arrivederci. E’ finita la stagione della Cucine Lube anche perché alcuni dei biancorossi si apprestano a vivere una grande estate in Nazionale mentre per gli altri ci saranno le meritate vacanze.

La stagione dei club si è chiusa anche a livello europeo con le Finals maschili e femminili disputate a Torino ma senza squadre italiane. I polacchi dello Zaksa hanno conquistato la terza Coppa consecutiva.

In casa Lube già molto è deciso e il dg Beppe Cormio sta disegnando la Lube del futuro insieme al tecnico piemontese, che ha ancora un anno di contratto con i vicecampioni d’Italia e potrà contare su innesti mirati. Cormio non perde tempo: «Si è appena chiuso il torneo di SuperLega Credem Banca, ma non sono giorni di relax per noi – spiega. Così come è nella logica delle cose, continuiamo a lavorare affrontando anche temi della prossima stagione insieme alla nostra guida tecnica, con cui c’è grande feeling. Con Chicco ho già vinto tre Scudetti, quest’anno il nostro allenatore ha condotto la squadra fino a Gara 5 della resa dei conti per il titolo italiano con molti meriti personali. L’obiettivo è garantirgli una squadra sempre più competitiva per brillare in campionato e nelle coppe». L’abbraccio nel dopogara tra i due dice molto più che le dichiarazioni al miele del DG nei confronti del tecnico che si è avvalso del lavoro del suo staff a partire del vice Romano Giannini.

In una stagione di ripartenza con gli addii di super big del calibro di Juantorena, Simon e Lucarelli, il pericolo che fosse una stagione di transizione c’era tutto. Ecco perché cambierà poco nel roster della prossima Cucine Lube e l’arrivo dell’opposto turno Lagumdzija presuppone le partenze di Gabi Garcia per andare a giocare con continuità. In uscita anche Gottardo e Sottile. Il tema è che cosa si deciderà con Zaytzev. Le dichiarazioni dell’ex azzurro sono votate alla fedeltà e quindi, come accaduto quest’anno, potrebbe rimanere nel ruolo di schiacciatore sistemando anche la quota italiani ma Yant e Nikolov avranno bisogno del loro spazio. Inoltre c’è il capitolo Bottolo. L’azzurro potrebbe essere mandato in prestito a trovare continuità di gioco e a completare la crescita tecnica ma tutto è aperto. Servirà un vice De Cecco.

Sarà una lunga estate azzurra per Balaso e Anzani attesi da coach De Giorgi. Il girone europeo ad Ancona del prossimo settembre riporterà del capoluogo di regione marchigiano il grandissimo volley.