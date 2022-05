SuperLega, Cucine Lube il presente è già futuro

CIVITANOVA – Il trionfo della Cucine Lube Civitanova ha certificato soprattutto la qualità di un gruppo che ha saputo cementarsi nelle enormi difficoltà fisiche che hanno caratterizzato questa stagione. Senza nulla togliere ai meriti dei ragazzi di Blengini, ha pesato anche la condizione calante dei favoriti avversari della Sir Safety.

Le voci di mercato però non hanno condizionato il rendimento di giocatori come Simon, poi votato giustamente come Mvp, già sicuri partenti. Il gigante cubano chiude un’esperienza fantastica che l’ha riportato in Italia dal campionato brasiliano. Tornerà a Piacenza che è la società che lo portò in Italia.

La formazione di Bernardi è attivissima sul mercato e anche un altro cuciniero come il campione olimpico brasiliano Lucarelli è destinato a giocare ancora un anno con Simon in Emilia. La Cucine Lube riparte quindi da De Cecco, imprescindibile nello scacchiere di Blengini, Anzani e Balaso freschi di lungo rinnovo e Zaytzev che invece ha già un contratto lungo. Certa la presenza anche dei due giovani Yant e Gabi Garcia che hanno sfruttato al meglio l’ampio spazio avuto in stagione.

Radio mercato da Mattia Bottolo in arriva da Padova. Lo schiacciatore nell’orbita anche della Nazionale di De Giorgi è un prospetto interessante. Sostituire Simon è praticamente impossibile ma la Cucine Lube al centro ha bisogno di volti nuovi considerando che il futuro di Diamantini, unico marchigiano del gruppo, è in dubbio.

Per tutti resta comunque un’annata indimenticabile. Sesto Scudetto di Jiri Kovar in biancorosso dopo quelli vinti nel 2012, 2014, 2017, 2019 e 2021. Sesto trionfo anche per capitan Osmany Juantorena dopo i due a Trento (2011 e 2013) e i primi tre in casacca Lube (2017, 2019 e 2021). Quarto Scudetto per il libero Andrea Marchisio dopo quello vinto a Cuneo nel 2010 e i due vinti con Civitanova nel 2019 e nel 2021. Terzo Scudetto da cucinieri per il centrale Robertlandy Simon, il compagno di reparto Enrico Diamantini e il libero Fabio Balaso dopo i successi nel 2019 e 2021. Terzo trionfo nella massima serie anche per Luciano De Cecco dopo quello del 2018 in maglia Sir e quello dello scorso anno centrato a Civitanova. Arrivano a tre anche lo Zar Ivan Zaytsev, opposto che in precedenza era salito sul tetto d’Italia nel 2014 con la Lube e nel 2018 con Perugia insieme al centrale Simone Anzani, al terzo Scudetto personale, secondo di fila con la Lube. Secondo titolo consecutivo di SuperLega in maglia biancorossa per lo schiacciatore cubano Marlon Yant, il primo da grande protagonista. Primo Scudetto al debutto con la Lube nel suo secondo anno in SuperLega Credem Banca per lo schiacciatore brasiliano Ricardo Lucarelli. Primo tricolore all’esordio in Italia per l’opposto portoricano Gabi Garcia Fernandez e per il giovanissimo centrale Rok Jeroncic, nato in Slovenia, ma con passaporto italiano e alla sua prima esperienza in SuperLega. Anche un veterano come il palleggiatore Daniele Sottile corona un palmares già ricco con il suo primo Scudetto.