Superlega, Cormio: «Con Lagumdzija sarà una Lube più incisiva»

CIVITANOVA – L’annuncio del principale nuovo innesto per la Cucine Lube che verrà, è l’opposto di nazionalità turca Adis Lagumdzija. Presentato la scorsa settimana ufficialmente, il classe ’99 di 211 cm d’altezza, reduce dalla vittoria della CEV Cup 2023 con la maglia dalla Valsa Group Modena e attualmente impegnato con la nazionale turca nella European Golden League è sempre stato il primo obiettivo per il DG Cormio che, da navigato dirigente e scopritore di talenti, crede nelle possibilità dell’opposto ex Modena ma affermatosi in Italia a Monza, di fare a Civitanova il definitivo salto di qualità che lo consacri tra i più forti al mondo nel suo ruolo.

Adis Lagumdzija, miglior realizzatore della passata stagione in SuperLega presuppone il nuovo e definitivo cambio di ruolo di Ivan Zaytsev, che sarà inserito nel reparto schiacciatori di banda con Nikolov, Yant e Bottolo. L’altro nuovo innesto, Matheus Motzo, tra gli attaccanti più prolifici delle ultime stagioni in Serie A2, sarà invece il vice del turco.

Per il Dg Beppe Cormio: «Negli ultimi anni Lagumdzija è sempre stato tra i migliori realizzatori nella massima serie. Si tratta di un giocatore fisico che attacca al meglio i palloni da opposto e ci consente un tipo diverso di gioco. Potremo impiegarlo contemporaneamente a Ivan Zaytsev che giocherà schiacciatore ricevitore. Con Adis troviamo un’uscita diversa e una garanzia in termine di punti. La nostra squadra presenta tanti elementi con doti eccellenti da attaccanti, ma per produrre le offensive bisogna prima ricevere, soprattutto per giocare i primi tempi al centro. Cercheremo di raggiungere un buono standard in ricezione per fornire a De Cecco palloni giocabili. Palla in mano la Lube può fare molto bene grazie a diverse bocche da fuoco: un opposto molto importante e ad altri giocatori che sanno attaccare bene la pipe. La nostra è una squadra che può diventare molto fastidiosa se riceve. Anche in battuta le aspettative sono elevate, ma non si può ragionare solo con le ipotesi. Ci eravamo dati tre anni per tornare nelle zone altissime della classifica. Ci siamo un po’ illusi arrivandoci nella prima stagione e quest’anno sarà ancora più dura perché molte squadre si sono ulteriormente rinforzate, ma resto fiducioso».

Fondamentale sarà anche consolidare il rapporto e l’apporto del pubblico, tiepido ad inizio stagione ma poi cresciuto con il miglioramento delle prestazioni della squadra giunta fino alla “bella” per la conquista dello scudetto. Per questo oggi ci sarà il lancio della Campagna Abbonamenti 2023/24 della Cucine Lube nella sala stampa dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche.