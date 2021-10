Superlega, arriva l’esordio in casa della Lube col pubblico

CIVITANOVA – La Cucine Lube, dopo il successo all’esordio, è al lavoro per preparare la sfida con Piacenza di domenica – 17 ottobre – che sarà il primo impegno interno ufficiale stagionale.

C’è grande attesa per questo match contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, all’Eurosuole Forum e valevole per il 2° turno di SuperLega perché segnerà anche il ritorno dei tifosi sugli spalti.

Il 3-0 esterno sul campo di Padova ha messo in luce una buona condizione fisica dei cucinieri e ottimi contenuti tecnici con la ricezione affidabile che ha garantito palloni d’oro per Luciano De Cecco, MVP del match.

Buone risposte da tutti i reparti, con l’opposto Gabi Garcia e lo schiacciatore Ricardo Lucarelli già integrati e con margini di crescita. Il top scorer Osmany Juantorena in banda e la concretezza al centro di Simone Anzani e Robertlandy Simon hanno soffocato ogni velleità di rimonta di Weber e compagni, così come Fabio Balaso, autoritario padrone della difesa.

L’incontro di domenica propone un banco di prova impegnativo. Piacenza ha iniziato la stagione con una vittoria in quattro set tra le mura amiche nel derby contro la Consar RCM Ravenna e, sulle ali dell’entusiasmo, cercherà di sbarrare la strada agli uomini di Chicco Blengini.

Cresce l’affiatamento in campo come cresce quello tra la società e il pool di sponsor che sostengono la squadra. In una grande famiglia come la Cucine Lube, anche le partnership lasciano spazio alla condivisione di passioni sportive comuni e a rapporti interpersonali che vanno al di là dell’aspetto formale. Così, dopo la brillante vittoria di Juantorena e compagni a Padova nel primo turno di SuperLega, Fabio Giulianelli, Amministratore Delegato di Cucine Lube ha ricevuto in azienda la visita di Federico Maccari, Amministratore Delegato di Entroterra Spa – La Pasta di Camerino. L’incontro è stata l’occasione per rinsaldare l’amicizia di due imprenditori in nome della comune passione per la Cucine Lube Volley di cui La Pasta di Camerino è sponsor di maglia ormai da quattro stagioni.



«È sempre un piacere confrontarsi con Fabio Giulianelli che guida una delle aziende più importanti del nostro territorio – ha detto Maccari -. Il comune attaccamento al nostro territorio ci spinge a lavorare per portare il made in Marche ben al di fuori dei nostri confini puntando sulla qualità e sull’eccellenza anche se in settori diversi. La passione per la pallavolo e il tifo per la Lube Volley ci avvicinano ulteriormente sperando di poter gioire, anche in questa stagione, per nuovi importanti successi sportivi».