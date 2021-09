SuperCoppa serie A2: la Ristopro Fabriano fa il blitz a Nardò

FABRIANO – La mini-tournée pugliese della Ristopro Fabriano in SuperCoppa di serie A2 – dopo il ko di giovedì sera a San Severo – si è conclusa con una vittoria nella terra salentina di Nardò ieri sera, sabato 18 settembre.

I cartai di coach Pansa, che hanno quasi sempre condotto l’incontro (anche con vantaggio in doppia cifra), nonostante la discussa espulsione di Davis al 33′, alla fine si sono imposti per 75-83 e hanno riaperto i giochi per il passaggio del turno nel girone Bianco, la cui classifica recita: Fabriano 4, San Severo, Chieti e Nardò 2. Manca da disputare l’ultimo match, San Severo-Chieti, oggi (domenica) alle 18.30. La Ristopro passerà il turno se vincerà Chieti, altrimenti sarà seconda (e potrebbe sperare soltanto di essere la migliore seconda dei sette gironi per andare avanti).

Queste le parole di coach Lorenzo Pansa nel dopo-gara: «La cosa che più mi premeva era avvertire una reazione emotiva da parte della squadra, perché nella sconfitta a San Severo siamo stati superficiali in ogni aspetto del gioco – ha detto il nocchiero biancoblù. – Questa sera abbiamo vinto una partita che è diventata molto molto fisica. Da un punto di vista emotivo la squadra ha reagito in maniera positiva. Questo deve essere lo spirito se vogliamo combattere con tutti».

Next Nardò – Ristopro Fabriano = 75-83

Next Nardò – Thomas 25 (9/15), Poletti 15 (4/6, 1/4), Leonzio 14 (0/2, 1/7), Fallucca 12 (1/1, 3/6), Jerkovic 5 (1/3 da tre), Bjelic 3 (1/1 da tre), La Torre 1 (0/1, 0/1), Burini (0/1, 0/4), Baccassino ne, Cavalera ne, Cappelluti ne. All. Gandini

Ristopro Fabriano – Smith 28 (6/13, 3/7), Davis 15 (2/10, 3/8), Benetti 11 (1/2, 3/6), Marulli 10 (1/1, 2/5), Baldassarre 8 (3/7, 0/1), Merletto 6 (2/3, 0/3), Thioune 3 (1/3 da due), Matrone 2 (1/2), Gatti, Gulini ne, Re ne, Caloia ne. All. Pansa

Parziali – 17-23, 22-27, 23-16, 13-17

Arbitri – Scrima (Cz), Bartolomeo (Le) e Mottola (Ta)