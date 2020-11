SuperCoppa: la Ristopro Fabriano eliminata da Rieti ai “quarti”

Per i cartai una serata al tiro da dimenticare, i reatini con solo sei giocatori in campo guidano il match fin dall’inizio e volano con merito in semifinale

Termina ai “quarti di finale” l’avventura della Ristopro Fabriano nella SuperCoppa di serie B di basket. Al PalaReno di Sant’Agostino (Fe) – dove oggi (venerdì 13 novembre) sono iniziate le Final Eight – i cartai di coach Lorenzo Pansa vengono nettamente eliminati dalla Sebastiani Rieti che vince per 60-72 e si qualifica per la semifinale di domani.

Fabriano è senza Scanzi (infortunato). I reatini si presentano falcidiati dagli infortuni, cioè senza Traini (infortunato), Loschi, Di Pizzo e Casini (due dei quali positivi al Covid e uno in isolamento precauzionale). Coach Alex Rigetti può disporre solo di otto giocatori e ne utilizza appena sei, mettendosi a zona 2-3 praticamente dall’inizio alla fine dell’incontro.

La Ristopro va in difficoltà fin da subito (10-22 all’11’), dà l’impressione di tornare in corsa con otto punti di fila di Marulli (20-24 al 14’), ma nel complesso non entra mai in partita. Rieti tocca il massimo vantaggio sul +18 al 24’ (29-47).

Nonostante qualche sprazzo di Merletto e Radonjic, Fabriano non scende mai sotto la doppia cifra di “gap” negativo (50-60 al 36’). La Sebastiani amministra con esperienza fino ad imporsi 60-72.

La Ristopro non è riuscita ad attaccare con fluidità la zona, ha tirato tanto e male da tre (9/37 di squadra), con 17 palle perse. L’aver giocato appena quarantotto ore prima gli “ottavi” di finale forse può aver inciso sui cartai, che ad ogni modo non hanno brillato.

Ristopro Fabriano – Sebastiani Rieti = 60-72

Ristopro Fabriano – Marulli 18 (1/3, 4/12), Radonjic 17 (7/7, 1/6), Merletto 11 (2/4, 2/5), Papa 6 (3/4), Alibegovic 3 (0/4, 1/6), Paolin 3 (0/3, 1/7), Garri 2 (1/1), Di Giuliomaria (0/1, 0/1), Misolic, Gulini ne. All. Pansa

Sebastiani Rieti – Cena 23 (6/10, 3/6), Ndoja 15 (1/8, 3/5), Diomede 10 (2/4, 2/8), Bottioni 9 (1/1, 1/3), Provenzani 8 (4/4, 0/2), Drigo 7 (3/5, 0/6), Kader ne, Formighetti ne. All. Righetti

Arbitri – Luca Attard di Augusta (Sr) e Simone Settepanella di Roseto (Te)

Parziali – 10-19, 15-20, 18-15, 17-18

Andamento – 10-19 al 10’, 25-39 al 20’, 43-54 al 30’, 60-72 finale