Supercoppa Futsal Italservice – Olimpus Roma, parla Colini: «I capitolini possono vincere tutto»

PESARO – Il tecnico Fulvio Colini carica l’Italservice Pesaro, ma anche l’Olimpus Roma, di pressioni. Domani – sabato 10 dicembre – c’è la finale di Supercoppa e i capitolini ci arrivano col favore del pronostico.

L’attesissimo match si gioca al PalaCesaroni di Genzano, alle ore 21, in diretta Sky Sport. Colini alla vigilia: «Giocheremo in trasferta una finale che avremmo meritato di disputare in casa. Detto ciò, speriamo in una gara regolare con decisioni eque. Affrontiamo una compagine attrezzata per vincere tutto e siamo consci del fatto che, a prescindere dalle condizioni attuali, dobbiamo cercare di dare più del massimo per onorare il titolo in palio».

ALBO D’ORO SUPERCOPPA SERIE A MASCHILE – 1992 BNL Roma, 1993 n.d., 1994 Ladispoli, 1995 n.d., 1996 n.d., 1997 Torino, 1998 n.d., 1999 Torino, 2000 n.a., 2001 n.d., 2002 Prato, 2003 Prato, 2004 Arzignano, 2005 Perugia, 2006 Arzignano, 2007 Luparense, 2008 Luparense, 2009 Luparense, 2010 Marca, 2011 Marca, 2012 Luparense, 2013 Luparense, 2014 AcquaeSapone, 2015 Pescara, 2016 Pescara, 2017 Luparense, 2018 AcquaeSapone, 2019 Italservice Pesaro, 2020 non assegnata, 2021 Italservice Pesaro.