Supercoppa futsal femminile, a Falconara cresce l’attesa. La presentazione evento in Regione: «Sarà una grande festa dello sport»

FALCONARA – In palio ci sarà la Supercoppa femminile di calcio a cinque. Ma a prescindere da come andrà sarà una grande festa dello sport. Testimoniata, e su questo non vi sono dubbi, anche dalla grande attesa che c’è per l’evento di mercoledì (22 dicembre) tra Città di Falconara e Pescara, che si affronteranno alle 20 al PalaBadiali per un nuovo trofeo. Quello che vede contrapposte la vincitrice della Coppa Italia (la squadra marchigiana) e quella che invece ha trionfato in campionato (l’ex Montesilvano), superando proprio le Citizens in gara-3 dello scudetto.

La manifestazione è stata presentata oggi, 20 dicembre, a Palazzo Raffaello sede della Regione Marche, in presenza dell’assessore allo Sport, alle Pari Opportunità e alla Cultura Giorgia Latini, del presidente Città di Falconara Marco Bramucci, del viceallenatore Andrea Mosca, del capitano Sofia Luciani e del lead sponsor Daniele Leti.

L’assessore Latini ha ringraziato la società e soprattutto le ragazze che «si mettono in gioco non solo come bravissime atlete, avendo già raggiunto obiettivi importanti e attirando sul nostro territorio eventi sportivi di rilievo come quello di mercoledì, ma soprattutto per il loro impegno sociale». Non a caso, infatti, le Citizens «prestano i loro volti per campagne di sensibilizzazione a favore della parità di genere e contro la violenza (Libere di…). Queste giovani donne che scendono in campo anche per i diritti, sono preziose. Ricordiamo inoltre, che in occasione della finale verranno raccolti dei fondi a beneficio delle persone con disabilità. Sarà quindi una bellissima giornata all’insegna dello sport che ci unisce anche su valori fondamentali come la solidarietà».

Grande soddisfazione anche per il presidente del club Marco Bramucci, secondo il quale la Supercoppa è «un grande evento che conferma le Marche come la regione più organizzata e vincente del calcio a 5 nazionale – ha ricordato -. A livello regionale e nazionale il Città di Falconara è infatti la squadra femminile di riferimento con un vasto e appassionato pubblico di tifosi sia dal vivo, sulle gradinate del PalaBadiali, sia sui social: con oltre 12mila followers tra Facebook, Instagram e Twitter è la squadra femminile più seguita d’Italia. Per questo motivo la stessa società falconarese si è impegnata a regalare questa grande giornata di sport a tutti i tifosi marchigiani, provvedendo anche all’ospitalità delle squadre in strutture alberghiere del territorio».

Come fare per non perdersi la Supercoppa

Il biglietto si può acquistare online su VivaTicket o presso le rivendite del circuito, oppure al botteghino del PalaBadiali che sarà aperto anche domani, martedì 21 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 e mercoledì 22 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 17:00 in poi. Per chi non riuscirà ad esser presente il 22 al palazzetto, la partita verrà trasmessa su ÈTv Marche. L’evento in diretta è offerto da Azzurra Ascensori, partner ufficiale di Città di Falconara. Al PalaBadiali si potrà accedere con biglietto numerato, Green pass rafforzato e mascherina. La prevendita è già in corso e sarà bloccata al raggiungimento del 60% della capienza consentita, come da disposizioni anti-Covid.

Cresce l’attesa, fremono una città, Falconara, e una regione, le Marche, intere. Manca sempre meno all’ora della verità. Appuntamento mercoledì al PalaBadiali.