Supercoppa Centenario, la Luciana Mosconi all’assalto di Imola nel prossimo weekend

ANCONA- Dopo aver superato brillantemente il girone di qualificazione con le tre vittorie conseguite ai danni di Sutor Montegranaro, Goldengas Senigallia e Aurora Jesi, la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona cerca ancora gloria nella Supercoppa Centenario. Il prossimo ostacolo per la formazione di coach Stefano Rajola sarà l’Andrea Costa Imola Basket da affrontare negli ottavi di finale domenica alle 18.00 al Palarossini. Naturalmente, viste le disposizioni vigenti in materia di Coronavirus, le porte dell’impianto di Passo Varano resteranno chiuse.

Parallelamente sono state anche rese note le nuove norme del protocollo sanitario aggiornato che riguardano le competizioni non professionistiche di interesse nazionale, quindi Serie A2, Serie B maschile, Serie A1 e Serie A2 femminile, che potranno proseguire la loro attività in virtù del Dpcm pronunciato dal premier Giuseppe Conte domenica 25/10 con scadenza 24/11. Nello specifico, per la Serie B, è stato introdotto l’obbligo del tampone antigenico o molecolare da eseguire ogni due settimane 48 ore prima di ogni partita.

Oltre a Luciana Mosconi e Imola, nel tabellone degli ottavi di finale figurano anche Olimpia Basket Alba, Pallacanestro Crema, Pallacanestro Bernareggio, Pallacanestro Vicenza, Real Sebastiani Rieti, Olimpia Matera, Pallacanestro Andrea Pascà Nardò.