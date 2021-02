Succede di tutto nel derby tra Samb e Fano

In una gara incredibile, dai mille volti, espulsioni, rimonte e reti allo scadere, le due squadre si dividono la posta in palio. Brodino per la Samb alla ricerca del riscatto dopo il derby di Fermo

La Samb era chiamata al riscatto dopo la brutta sconfitta nel derby di mercoledì scorso a Fermo. Pur se sconfitti di misura infatti, gli uomini di Zironelli non avevano ripetuto l’ottima prestazione di domenica scorsa contro il Carpi. Il derby con il Fano era comunque gara da prendere con le molle, contro un avversario che si era ripreso alla grande in settimana proprio contro il Carpi, sconfitto per 4-0.

Mister Zironelli preoccupato per la sua Samb

In una gara incredibile, dai mille volti, in cui al “Riviera delle Palme” è successo davvero di tutto, le squadre hanno raggiuto un 2-2 finale che scontenta tutti. Gara vibrante senza particolari emozioni però in avvio, con alcuni affondi da una parte e dall’altra. La Samb passa poi al minuto 35’ grazie al nuovo arrivato Fazzi, che sfrutta un bel cross dell’altro nuovo acquisto Lombardo. Nella ripresa, la Samb sembra controllare la gara, con il Fano che sembra incapace di rendersi pericoloso.

Al 66’, l’episodio che sembra chiudere la gara. L’attaccante fanesi Nepi si fa espellere per proteste e la gara sembra non avere più storia. Il Fano invece, raccoglie tutte le forze e riesce a giungere il pareggio dopo un’azione di Barbuti, atterrato in area da Nobile. Rigore e realizzazione dal dischetto dello stesso attaccante granata al 77’. Il Fano ci prova ancora ed all’ 88’ arriva la doccia fredda per la Samb. Il fanese Rodio, in sospetta posizione di off-side, mette al centro una palla invitante e Scimia ringrazia firmando, a sorpresa, la rete del sorpasso. Montano le proteste dei padroni di casa, con Zironelli che si fa espellere. Quando tutto sembra perduto, arriva proprio prima del fischio finale il pareggio dei rossoblù, grazie ad un nuovo calcio di rigore concesso dall’arbitro Frascaro di Firenze per un atterramento dell’attaccante Fazzi. È Lescano che calcia il penalty con freddezza, riportando il risultato sulla parità, salvando la Samb, che rimane ferma in quinta posizione a quota 37 punti, dietro Südtirol, Padova, Perugia e Modena.

Sambenedettese-Fano 2-2, un momento della gara

Questo il tabellino della gara del “Riviera delle Palme”:

SAMBENEDETTESE-FANO 2-2

SAMBENEDETTESE (3-4-1-2): Nobile; Crisitini, D’Ambrosio, Enrici; Lombardo (34′ st Trillò), Angiulli, D’Angelo (36′ st De Ciancio), Fazzi; Bacio Terracino; Padovan (8′ st Chacon), Lescano.

A disp.: Laborda, Biondi, Fusco, Trillò, Chacon, Serafino, Mehmetaj, Goicoechea, De Ciancio, Liporace.

Allenatore: Mauro Zironelli.

FANO (3-5-2): Viscovo; Cason, Brero, Bruno; Ferrara (3′ Scemia), Gentile, (13′ st Marino) Amadio, Carpani, Valeau (1’st), Nepi, Barbuti.

A disp.: Santarelli, Meli, Cargnelutti, Sbarzel, Rodio, Montero, Marino, Scimia, Sarli, Mainardi, Martella, Busini.

Allenatore: Flavio Destro.

ARBITRO: Emanuele Frascaro della Sezione di Firenze

RETI: 35′ Fazzi (S), 77′ st Barbuti rig. (F), 88′ st Scimia (F), Lescano rig. 94’ (S)

AMMONITI: D’Ambrosio (S), Angiulli (S), Padovan (S), D’Angelo (S)

ESPULSI: Nepi (F), Zirornelli (S)