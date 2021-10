Stratosferico Smith: la Ristopro Fabriano finalmente può esultare

Primo successo in serie A2 per i cartai che sbancano con autorità Chiusi, pur complicandosi la vita nel finale. Decide una tripla dell’americano a 30” dalla fine

CHIUSI (SI) – Buona la quinta per la Ristopro Fabriano, che gioca una partita di grande determinazione e intensità, sbanca con merito Chiusi per 64-71 e conquista la prima vittoria in serie A2, pur complicandosi la vita nel finale dopo essere arrivata a +11 al 36’.

Sugli scudi il tandem americano della Ristopro, Dwayne Davis ma soprattutto Arik Smith, che ne mette 22 con la tripla decisiva a 30” dalla fine. Nel complesso, pur con qualche ingenuità di troppo ancora da limare, tutta la squadra di Fabriano ha dimostrato un ottimo atteggiamento in questa trasferta.

Un plauso particolare ai tifosi di Fabriano, che hanno dato una spinta continua e calorosa al gruppo, diventando il vero “uomo in più” nei momenti decisivi.

Il turn-over dei senior riporta tra i dodici il pivot Matrone, a fargli posto stavolta è il play e capitano Merletto, con ampia fiducia in regia affidata al giovane Gulini.

La Ristopro Fabriano inizia con decisione, trascinata in attacco dai due americani Smith e Davis (3-5 al 2’), ma ben presto è l’Umana Chiusi a prendere in mano le operazioni principalmente con Pollone e Musso, fino a chiudere avanti il primo quarto 18-14.

Lo slancio toscano prosegue anche all’inizio del secondo parziale (25-19 al 15’), con coach Pansa costretto al time-out, rivelatosi fruttifero poiché la sua Ristopro inizia a macinare un gioco più continuo e, in seguito alle triple di Gulini e Smith, unite al 2/3 ai liberi di Benetti al 19’, raggiunge e supera Chiusi sul 32-36. Si va al riposo lungo con il punteggio di 34-36.

Nel terzo quarto la Ristopro gioca ottimamente per sette minuti, controllando il ritmo e portandosi avanti fino al 43-51 del 27’. A un minuto e mezzo dal termine, però, con Chiusi in gran difficoltà, Fabriano sciupa troppo: nell’ordine 0/2 di Benetti dalla lunetta, rimbalzo lungo concesso a Chiusi con canestro subito, palla persa da Gulini e canestro subito. Risultato, 49-51 al 30’ e tutto da rifare.

All’inizio dell’ultimo periodo Chiusi impatta immediatamente 51-51 con l’ex Fratto, ma poi per i sei minuti successivi c’è solo Fabriano, che abbassa la saracinesca in difesa e va a bersaglio con Smith, Santiangeli, Davis e Benetti portandosi al massimo vantaggio di +11 al 36’ (51-62). La Ristopro si complica ancora una volta la vita con alcune ingenuità che riportano in gara una di per sé ondivaga Chiusi (59-64 al 38’), fino a rischiare un clamoroso harakiri: Benetti fa ancora 0/2 dalla lunetta a 1’30” dalla fine, idem Marulli a 53”. Medford ne approfitta in entrambi i casi e con cinque punti in fila impatta 64-64 a 45” dal gong. Capovolgimento di fronte e Smith, in gran serata, infila la tripla del 64-67. Chiusi sbaglia due volte da sotto, Marulli per quattro volte non fallisce dalla lunetta e Fabriano può festeggiare il successo per 64-71, ma soprattutto tirare un sospiro di sollievo dopo un avvio di campionato terrificante.

Umana Chiusi – Ristopro Fabriano = 64-71

Umana Chiusi – Medford 14 (3/10, 1/4), Musso 13 (5/5, 1/6), Wilson 12 (4/11, 1/5), Pollone 11 (0/1, 3/5), Ancellotti 6 (3/5), Fratto 4 (2/4, 0/2), Raffaelli 4 (1/2, 0/1), Criconia (0/3 da tre), Carenza (0/1 da tre), Biancotto ne. All. Bassi

Ristopro Fabriano – Smith 22 (5/8, 4/5), Davis 21 (6/11, 2/4), Benetti 8 (1/2, 0/2), Marulli 6 (0/2, 0/2), Gulini 5 (1/1, 1/2), Thioune 4 (1/2 da due), Santiangeli 3 (0/3, 1/5), Baldassarre 2 (0/2, 0/2), Matrone, Re ne, Gatti ne, Caloia ne. All. Pansa

Parziali – 18-14, 16-22, 15-15, 15-20

Andamento – 18-14 al 10’, 32-34 al 20’, 49-51 al 30’, 64-71 finale