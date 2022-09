Numerosi primati personali e tanti podi per la società pesarese: oro di Alice Pagliarini nei 200 mt, doppio argento per Matilde Giuliani negli 800 mt e nella staffetta 4x400 e poi...

FANO – Risultato storico per l’Atletica Fano Techfem che trionfa alla prima partecipazione il Campionato Italiano di Società (raggruppamento Adriatico) che si è disputato nell’impianto di atletica di Molfetta superando nella classifica finale Alteratletica Locorotondo.

Dopo aver concluso in testa la prima giornata le allieve si confermano nella seconda giornata le protagoniste indiscusse della trasferta “pugliese”, numerosi primati personali e numerosi podi portati a casa cominciando ancora una volta con una vittoria da Alice Pagliarini nei 200 mt, doppio argento per Matilde Giuliani negli 800 mt e nella staffetta 4×400 con le compagne Jasmine Pini, Sara Donofrio e Martina Trisolino.

Le atlete dell’Atletica Fano

Argento nel lancio del disco per Mirea Brandi. Quarta posizione per Agnese Giombetti nei 3000 mt e per Martina Trisolino nel lancio del giavellotto, quinta posizione nei 400 hs per Sara Donofrio e nel salto in lungo per Giulia Orciari.

LA CLASSIFICA FINALE

1^ Atletica Fano Techfem 72 p.ti

2^ Alteratletica Locorotondo 70 p.ti

3^ Atletica AVIS Macerata 67 p.ti