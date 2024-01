Stilcasa Costruzioni Falconara, successo e aggancio al secondo posto

Le falchette si impongono per 5-1 contro il Kick Off nel 14° turno di Serie A femminile di Calcio a 5 e agganciano il TikiTaka in classifica

SAN DONATO MILANESE – La Stilcasa Costruzioni Falconara passa nella tana del Kick Off. Le citizens indirizzano la sfida dalla propria parte già nel primo tempo, poi nella ripresa la chiudono sul definitivo 5-1. Una vittoria importante anche per la classifica poichè le ragazze guidate da Giulia Domenichetti agganciano il TikiTaka Francavilla, sconfitto dal Montesilvano, nella seconda posizione della classifica a quota 32 punti.

Il 14° turno di Serie A femminile di Calcio a 5 coincide con la “manita” rifilata dalle falchette al Kick Off. Pronti via e dopo soli 3′ la Stilcasa apre il match con il proprio capitano, Erika Ferrara, che sfrutta il servizio di Isa Pereira e insacca con il destro all’angolino. La squadra di casa però reagisce con Stegius che trova la deviazione giusta per il momentaneo 1-1. Passa meno di un minuto e Boutimah riporta di nuovo avanti le biancoblu con un pallonetto dolcissimo.

Le citizens continuano a premere sull’acceleratore e timbrano altre due volte prima di andare negli spogliatoi. Prima Praticò appoggia in rete dopo l’assist splendido di Soldevilla, poi Isa Pereira spara direttamente da calcio di punizione e firma il 4-1 con cui si conclude la prima frazione. Nel secondo tempo la Stilcasa, dopo il gol trovato da Elpidio, gestisce il 5-1 fino al triplice fischio.

Cinque reti molto belle per il club allenato da Giulia Domenichetti che si gode il successo e l’aggancio al secondo posto della graduatoria. Dopo il trionfo per 3-1 ottenuto nella tana del TikiTaka nell’ultimo turno di campionato, le falchette vincono ancora una volta lontano da casa. Quarta vittoria consecutiva per Sestari e compagne che continuano a puntare in alto.

Tabellino Kick Off-Stilcasa Costruzioni Falconara 1-5 (p.t. 1-4)

KICK OFF: Polloni, Ghilardi, Lundström, Bortolini, Vanelli, Stegius, Carbone, V. Teani, Bovo, E. Teani, Lanziloti, Brugnoni. All. Russo

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA: Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Soldevilla, Praticò, Pesaresi, Saluzzi, Pandolfi, Kubaszek, Tomassini. All. Domenichetti

RETI: p.t. 3’24” Ferrara (F), 10’05” Stegius (K), 10’59” Boutimah (F), 16’35” Praticò (F), 18’49” Pereira (F), s.t. 4’15” Elpidio (F)