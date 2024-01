Stilcasa Costruzioni Falconara, Isa Pereira: «Il girone di ritorno è sempre più difficile»

FALCONARA MARITTIMA – Inizia il 2024 della Stilcasa Costruzioni Falconara. Dopo diverse settimane torna protagonista il campionato di Serie A femminile di Calcio a 5. Domenica 14 gennaio infatti, a partire dalle ore 18, le falchette scenderanno in campo per la loro prima partita del nuovo anno, valida per la dodicesima giornata della competizione. Capitan Ferrara e compagne se la vedranno contro l’Audace Verona (diretta su Futsaltv.it).

Il prossimo avversario delle citizens, pur essendo momentaneamente terz’ultimo in classifica, non è comunque da sottovalutare. Come sostenuto infatti da Isa Pereira, uno dei punti fermi della Stilcasa, non sarà una sfida semplice: «L’Audace ha cambiato da poco il proprio allenatore, il loro miglioramento nell’atteggiamento si è visto e ora hanno un’idea di gioco più chiara».

La gara contro il Verona sarà anche la prima del girone di ritorno, un momento importante secondo la calciatrice biancoblu: «Il girone di ritorno è sempre più difficile rispetto a quello d’andata, le squadre sono più compatte e hanno maggior consapevolezza dei propri mezzi. I club pensano ai playoff o a non retrocedere, perciò adesso le partite diventano ancora più importanti».

Tra l’altro le ragazze guidate da Giulia Domenichetti scenderanno in campo dopo la lunga sosta natalizia, una fase che è stata comunque importante per la stessa Isa Pereira: «La pausa quest’anno è stata un po’ più lunga del solito, quindi abbiamo avuto modo di ricaricare le energie. Il ritorno dalle feste non è mai facile ma noi vogliamo aprire il 2024 nel migliore dei modi».