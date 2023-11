Stilcasa Costruzioni Falconara, bilancio positivo in vista della sosta

Nel weekend la Serie A femminile di Calcio a 5 si ferma. Le citizens vanno in stand by da terze in classifica e con 4 giocatrici in azzurro

FALCONARA MARITTIMA – La Stilcasa Costruzioni Falconara si gode il terzo posto in classifica. In corrispondenza della sosta per le Nazionali, è possibile trarre un primo bilancio stagionale delle citizens. Affrontare un campionato come quello di Serie A femminile di Calcio a 5 non è mai semplice, ma la squadra di Giulia Domenichetti sta facendo una bellissima figura.

Dopo 9 partite le falchette hanno conquistato 20 punti posizionandosi nella terza posizione della graduatoria. Con 6 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta la Stilcasa ha intrapreso la strada giusta per puntare ad essere tra le protagoniste fino a fine stagione. Il momento positivo è testimoniato in particolare dall’ultima gara giocata nel torneo. Al PalaBadiali infatti le biancoblu hanno superato 8-1 l’Atletico Foligno, mostrando grande sicurezza e concretezza.

Non a caso ben quattro calciatrici sono state convocate dalla Nazionale Italiana Femminile di futsal. Parliamo di Sestari, Praticò, Ferrara e Boutimah, le quali saranno impegnate nel doppio impegno amichevole del 5 e 6 dicembre a Scandicci. Le italiane se la vedranno contro la Spagna campione d’Europa (entrambe le gare saranno in diretta su figc.it e futsaltv.it).

Il quartetto della Stilcasa, dopo le ottime prestazioni mostrate davanti ai tifosi biancoblu, punta a fare bene anche con la maglia dell’Italia. Falconara può aspettare il ritorno della Serie A previsto per domenica 10 dicembre alle 17, nello scontro diretto in casa del Molfetta quarto in classifica. Intanto però le falchette si godono la sosta, ricaricano le pile e sperano in nuove soddisfazioni da raggiungere in Nazionale.