Stilcasa Costruzioni Falconara, svelate le avversarie di Coppa

Le magnifiche otto si preparano per la trasferta in Liguria dal 18 al 21 aprile. In attesa dei sorteggi, le Finals capiteranno tra la penultima e l'ultima giornata di Serie A

FALCONARA – Con il triplice fischio della gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia, lo Stilcasa Costruzioni Falconara ha conosciuto finalmente le proprie avversarie. Oltre al pass già staccato dal Bitonto, campione in carica, dal TikiTaka e dal GTM Montesilvano, si aggiungono alla lista anche: Kick Off, Molfetta, Lazio e Vip. In attesa dei sorteggi, è comunque tutto pronto per il grande futsal di Coppa. Le Final Eight di Serie A femminile si svolgeranno a Genova, (riconosciuta Capitale Europea dello sport del 2024), e Campo Ligure tra il 18 e il 21 aprile. Tre giorni di fuoco che decreteranno chi sarà la regina di questa manifestazione. Trofeo già vinto, due volte per la precisione, dal Falconara. Nel 2021 le citizens ebbero infatti la meglio sul Lazio C5 a Rimini, e nel 2022 sulla Real Statte (in cima alla classifica dell’albo d’oro con 4 finali vinte), mentre l’anno scorso uscirono al secondo turno contro le milanesi del Kick Off perdendo 4 a 0.

Quest’anno lo Stilcasa Falconara, terza in serie A, sembra aver il piglio giusto per potersela giocare con tutte ed arrivare fino in fondo. Solo tre sono le sconfitte collezionate dalle ragazze di mister Giulia Domenichetti: Bitonto, Montesilvano e Molfetta. Il lato positivo a conferma della buona salute del Falconara? In casa ha stravinto, sempre per 4-2, sia contro il Bitonto che contro il Montesilvano. Per il verdetto della sfida di ritorno, o rivincita che si voglia, con la VIP, ci sarà invece da aspettare il prossimo turno di campionato, in programma il 23 marzo.

COPPA ITALIA FEMMINILE – RITORNO PRIMO TURNO

DOMENICA 10 MARZO – ORE 16

FEMMINILE MOLFETTA-PELLETTERIE 4-2 (and. 2-2)

KICK OFF-T&T ROYAL LAMEZIA 4-1 (and. 3-1)

LAZIO-ATLETICO FOLIGNO 5-1 (and. 2-4)

VIP-AUDACE VERONA 4-4 (and. 1-0)