La Stilcasa Costruzioni Falconara cade a Molfetta

MOLFETTA – Secondo kappao in campionato per la Stilcasa Costruzioni Falconara. In Puglia le citizens vengono superate per 4-1 dal Molfetta. Nel decimo turno di Serie A femminile di Calcio a 5 la squadra allenata da Giulia Domenichetti crea diverse occasioni da gol, ma deve arrendersi alle padrone di casa.

Pronti via e il Molfetta fa subito 1-0: passano soli quattro minuti di gioco quando Ion, sugli sviluppi di calcio d’angolo, trova la conclusione giusta per battere Sestari. La Stilcasa però non ci sta e si riversa in attacco a caccia del pari. Ferrara e Boutimah impensieriscono Oselame, brava nel negare la gioia del gol al club falconarese. Il primo tempo si conclude con la squadra di casa in vantaggio per 1-0.

Parte forte anche nella ripresa il Molfetta: dopo solo un minuto Aguilar trafigge Sestari e trova la rete del raddoppio. Reagisce poco dopo la Stilcasa grazie a capitan Ferrara che raccoglie l’assist di Boutimah sul secondo palo. 2-1 e partita riaperta. Nel finale le falchette tentano la carta del portiere di movimento per provare a pareggiare, ma il Molfetta sfrutta l’assenza di Sestari e segna due reti, prima con Belam e poi di nuovo con Aguilar (doppietta per lei) che chiudono il match sul 4-1.

La Stilcasa resta a quota 20 punti nella terza posizione della classifica. Non basta la prova generosa offerta dalle biancoblu nella trasferta pugliese. Il Molfetta trionfa e si porta sotto di un solo punto in graduatoria rispetto alle citizens.