Stelle e polvere di magnesio: il PalaPrometeo di Ancona abbraccia il top della ginnastica artistica

ANCONA – La seconda tappa del campionato italiano di ginnastica artistica maschile e femminile di serie A e B sbarca nuovamente al PalaPrometeo Estra Liano Rossini: domani, venerdì 7 marzo, la serie B in pedana dalle ore 9.30, sabato mattina 8 marzo la serie A2 e sabato pomeriggio il clou della manifestazione, organizzata dalla Ginnastica Giovanile Ancona del presidente Maurizio Urbinati, e cioè la parte in cui sfileranno agli attrezzi i campioni della serie A1. Nella prima tappa di Montichiari in serie A1 femminile, la Libertas Vercelli – trainata dalla vice campionessa europea junior 2024, Giulia Perotti – si è imposta sulla Brixia, seconda nonostante l’assenza delle “fate” impegnate nel recupero da infortuni post-olimpici, e sulla Renato Serra, terza. Nella maschile, ha brillato la Romagna Gymnastic Team di Cesena, brava a tenersi alle spalle l’Artistica Brescia sulla piazza d’onore e la Ginnastica Pro Carate, terza forza di giornata. Bella sfida anche in serie A2, dove alla fine hanno avuto la meglio nella competizione maschile, la Pro Patria Bustese di Nicola Bartolini e, nella femminile, la Juventus Nova Melzo capitanata da Eleonora Calaciura. Per non parlare della serie B, che aprirà come al solito le competizioni del prossimo fine settimana, dove hanno trionfato la Fermo ’85 e la World Sporting Academy.

La conferenza di stamattina La Ginnastica Giovanile Ancona

In pedana ad Ancona quattro formazioni marchigiane, le ultime due, appunto, Fermo e San Benedetto, al comando delle rispettive classifiche di serie B, e in A1 la Ginnastica Giovanile Ancona, società ospitante, e la Virtus Pasqualetti di Macerata. Tra le star da seguire al PalaPrometeo le “fate” della ginnastica femminile, guidate dalla campionessa olimpica alla trave, Alice D’Amato, e da Manila Esposito, bronzo olimpico al medesimo attrezzo. Presenti, naturalmente, anche i ginnasti azzurri di Parigi, tra i quali i tre marchigiani Carlo Macchini, Mario Macchiati e Lorenzo Minh Casali. Ancona, invece, punta molto sull’astro nascente Tommaso Brugnami e sul turco Adem Asil, olimpionico e campione europeo 2023. Assente per infortunio, invece, Lay Giannini. Dopo Montichiari e Ancona, il percorso del campionato italiano proseguirà a Desio (21-22 marzo) per poi concludersi con la Final Eight in programma a Firenze il 3-4 maggio. Stamattina nella sede regionale del Coni Marche la presentazione dell’atteso evento: «Una manifestazione che ormai siamo abituati a ospitare ad Ancona, valida come seconda prova del campionato nazionale di A e B – spiega il presidente della Ginnastica Giovanile Ancona, Maurizio Urbinati –. Abbiamo già un grande riscontro di pubblico, e la cosa ci fa enormemente piacere. Come società puntiamo a mantenere la categoria».

Attese ad Ancona oltre tremila persone, che contribuiranno con la loro presenza allo show nella polvere di magnesio. Biglietti disponibili sul circuito TicketOne. «Il Comune di Ancona esprime grande soddisfazione per aver il privilegio di poter continuare a ospitare questa tappa del campionato nazionale – aggiunge il vicesindaco Giovanni Zinni –. E’ la testimonianza che negli anni è stato fatto un grande lavoro, stabile e consolidato». Presenti anche il past president della Federginnastica, Gherardo Tecchi, che ha appena ceduto il posto ad Andrea Facci, il vicepresidente Coni Marche Marco Porcarelli e la nuova presidentessa della Federginnastica delle Marche, Maila Morosin.