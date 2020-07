Stadio Dorico, l’URA spiega la manifestazione d’interesse per il bando

ANCONA- L’Unione Rugbistica Anconitana ha presentato la manifestazione d’interesse per il bando di gestione dello stadio Dorico (il termine scadeva stamattina alle 10). L’indiscrezione dei giorni precedenti è stata ufficializzata questa mattina dalla stessa società attraverso un comunicato apparso sul proprio sito internet:

«Il sottoscritto Ernesto Cimino, in qualità di presidente dell’Unione Rugbistica Anconitana e gestore dell’ impianto Nelson Mandela di via della Montagnola, comunica che questa società ha inviato nei giorni scorsi l’istanza di partecipazione alle procedure negoziali per la gestione dello stadio Dorico. Visti gli articoli apparsi sui giornali, ed essendo tutti noi del direttivo appassionati di calcio e tifosi dell’Anconitana, nel direttivo di giorno 13 luglio abbiamo deciso di demandare al nostro commercialista una valutazione del piano economico. Nostro malgrado, non siamo riusciti a ricevere in tempo utile la relazione finale, quindi nella riunione di giorno 16 luglio abbiamo deciso, in attesa della stessa relazione, di inoltrare comunque l’istanza».

Poi alcune specifiche, in riferimento soprattutto all’Anconitana (società di calcio del presidente Stefano Marconi considerata, sostanzialmente, la madre morale del progetto Dorico): «L’istanza di partecipazione non corrisponde a gestione dell’impianto. Questa la valuteremo attentamente dopo che il nostro commercialista ci avrà inviato la relazione finale. Tutti noi siamo tifosi dell’Anconitana, seguendola quando possibile dagli spalti, e riteniamo che essendo la gestione dell’impianto una parte molto faticosa, vorremmo sgravare la stessa Anconitana da questo grande onere per potersi dedicare pienamente al settore tecnico. Al Dorico si giocherà solo a calcio salvo indicazioni diverse del Comune di Ancona. Il Dorico sarà la casa dell’Anconitana, indipendentemente dalla gestione. Le ore di utilizzo saranno demandate da questa società all’Ufficio sport che dividerà le stesse secondo le richieste».