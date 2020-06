Stadio del Conero, stanziati 310 mila euro per i lavori alla tribuna coperta

ANCONA – Non solo Dorico, il cui bando di gestione sarà pubblicato entro questo mese, per l’amministrazione comunale anconetana. La giunta, nell’assemblea di questa mattina, ha stanziato circa 310 mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria della tribuna coperta dello stadio Del Conero (che si aggiungono ai 190 mila già previsti per la Curva Nord).

Nella fattispecie, sono riguardanti la copertura della tribuna con due appalti, il primo per i lavori di impermeabilizzazione della copertura della tribuna, l’altro per i lavori di verniciatura e trattamento antiruggine.

La tribuna coperta dello stadio si trova in condizioni di degrado a causa delle numerose infiltrazioni di acqua verificatisi nel corso degli anni, con fenomeni di corrosione delle parti metalliche che hanno causato anche il distacco della vernice. Un degrado, non solo esteticamente non accettabile, ma capace anche di ridurre la resistenza della struttura della stessa tribuna. Di qui l’intervento in due tempi con lavori di impermeabilizzazione della copertura della tribuna e verniciatura con trattamento antiruggine.

A ribadire l’importanza dello stadio Del Conero, sia in ambito sportivo che di eventi per la città di Ancona, è stato l’assessore allo sport Andrea Guidotti: «Lo Stadio del Conero è l’impianto principale della città, che è sede, oltre che delle partite del campionato di calcio della squadra principale della città, anche di numerosi spettacoli a rilevanza nazionale. Per la prossima stagione l’amministrazione si è già impegnata nei confronti di alcuni organizzatori per ospitare almeno due concerti di artisti di fama internazionale. Quindi l’intervento sulla tribuna risulta fondamentale e fa seguito all’impegno che abbiamo preso di riconsegnare alla città uno stadio in buone condizioni capace di ospitare grandi eventi e quindi essere, esso stesso, volano anche dell’economia dorica».