La Samb pareggia a Notaresco. Piccolo passo avanti in attesa di altre conferme

NOTARESCO- La Samb era impegnata sul terreno del Notaresco per dare continuità alla vittoria col Castelnuovo Vomano e confermare i primi progressi già fatti vedere dalla gestione Antonioli.

In una gara che ha visto molto equilibrata, Samb subito pericolosa in avvio con una conclusione pericolosissima di Ferri Marini, ben intercettata dall’estremo difensore locale Shiba. Il Notaresco risponde subito già al 3’ con Bellardinelli, su cui è bravissimo questa volta Knoflach, anche oggi tra i migliori in campo. Il Notaresco va anche in rete con Maio al 14’, ma l’arbitro, il Sig. Carsensuola di Legnano, ravvede una posizione irregolare del giocatore abruzzese. Al 18’ i rossoblù sfiorano il vantaggio con Varga, la cui conclusione, deviata da Shiba, si stampa sulla traversa. Neanche il tempo di rifiatare, che al 24’ arriva il vantaggio del Notaresco grazie a Speranza, più bravo di tutti a saltare su un calcio d’angolo, superando il portiere rossoblù. Al 37’ è ancora il Notaresco a rendersi pericoloso con una conclusione dalla distanza di Pesce. Nella ripresa, la Samb alza i ritmi cercando la via della rete, ed al 65’ il direttore di gara concede un rigore proprio ai rossoblù per un atterramento in area di De Sen. Lo stesso attaccante va sul dischetto, ma è bravissimo Shiba a neutralizzare il calcio piazzato. Quando anche in questa giornata sembrano materializzarsi gli incubi di una nuova sconfitta esterna, è ancora De Sena ad essere questa volta decisivo, finalizzando in rete una bella giocata del nuovo entrato Di Domenicantonio. Samb che riesce dunque, a dare un minimo di continuità alla vittoria di domenica arrivando a due risultati utili consecutivi ed a muovere pur sempre la classifica, anche se per Antonioli, è evidente che il lavoro da sarà ancora molto.

L’estremo difensore rossoblù Knoflach (Foto Uff. Stampa Sambenedettese)

Questo il tabellino del match:

NOTARESCO-SAMBENEDETTESE 1-1

NOTARESCO: Shiba, Bellardinelli, Frederich, Speranza, Pesce (45′ Massarotti), Maio, Petruzzi, Bosco Blando, Gassama (46’ Pampano, 81’ Bana), Gallo. A disposizione: Mariani, Colombati, Sorrini, Marcattili, De Stefanis, Magliulo. All. Epifani.

SAMB: Knoflach, Alboni, Lulli (86′ Peroni), Ferri Marini (65′ Svarups), Varga, Zgrablic, Lorenzoni, Lisi, De Sena, Zanazzi, Frulla (62′ Di Domenicantonio). A disposizione: Bruno, De Santis, Pica, Ferretti, Amoruso, Fabretti. All. Antonioli.

ARBITRO: Carsensuola di Legnano.

MARCATORI: 24′ Speranza, 86’ De Sena

AMMONITI: Frulla 36′, Lisi 44′, 75′ Varga, 77′ Lulli, 91′ Lorenzoni, 93′ Massarotti

L’allenatore della Samb Mauro Antonioli (Foto Uff. Stampa Sambenedettese)

Bicchiere mezzo pieno per il mister Mauro Antonioli: «Purtroppo non siamo riusciti a far gol all’inizio, lo meritavamo perchè siamo partiti benissimo, con l’atteggiamento giusto e si è visto finalmente qualcosa di diverso, secondo me la strada giusta è questa. Dopo la nostra traversa abbiamo subito il gol su un calcio d’angolo regalato, e sono subito tornati i fantasmi che purtroppo questa squadra ha per il suo passato recente che ha. Poi nel secondo tempo la squadra, pur non creando tante occasioni, ci ha dato dentro mettendo il Notaresco nella loro metà campo, e credo che il pareggio sia ampiamente meritato contro un’ottima squadra, considerando anche un rigore sbagliato. Faccio veramente i complimenti ai ragazzi. Se c’era una squadra che oggi doveva vincere, quella era la Samb».