VALLEFOGLIA – La stagione trionfale della Megabox con la conquista dei playoff scudetto e di un posto per la prima volta nella prossima Challenge Cup ha regalato alla società biancoverde un altro significativo riconoscimento.

In occasione della Festa del volley regionale svoltasi al PalaPrometeo di Ancona alla presenza organizzata dal presidente Fipav regionale Domenico De Luca ed alla presenza di tutte le autorità sportive, il presidente della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, Ivano Angeli, ha ricevuto il premio per la qualificazione alla CEV Challenge Cup, la prima coppa europea cui parteciperà la squadra biancoverde nella propria storia.

«È stato un momento molto emozionante – spiega Angeli – perché mi ha fatto rivivere una stagione lunga, difficile ma piena di soddisfazioni e ripensare ai momenti della finale play-off vinta sul campo di Chieri dopo una maratona piena di emozioni. Per la nostra società è stato un traguardo storico e in un certo senso inatteso. Portare Vallefoglia e tutta la provincia di Pesaro in Europa ci inorgoglisce molto e dà ancora più energia e motivazioni a tutti noi».

Il lavoro in gran parte già concluso è orientato a completare e migliorare la squadra in vista di un’annata ancora più densa di sfide e nella quale l’asticella per la società biancoverde si alza ancora. «La prossima stagione sarà ancora più fitta di impegni – dice infatti il presidente Angeli – ed è per questo che abbiamo cercato di costruire un organico all’altezza del doppio fronte Italia ed Europa su cui dovremo misurarci. Siamo soddisfatti della squadra che abbiamo allestito, resta ancora da perfezionare l’ultima operazione ma non vediamo l’ora di rivederci a metà agosto per cominciare la nuova stagione».

La costruzione della squadra voluta di concerto con coach Pistola ha previsto le conferme di Bici, Giovannini, capitan Candi, Carletti, De Bortoli e Feduzzi alle quali si sono aggiunti importanti volti nuovi sia noti che meno noti. L’ingaggio della centrale Bozana Butigan e della schiacciatrice romena Adelina Ungureanu sono profili che confermano le ambizioni del club così come quella in regia di Bartolucci. Più da scoprire e misurare nel campionato italiano sono la canadese Thokboum, le bulgare Mitkova e Stoyanova mentre per la spagnola Lazàro Castellanos sarà un ritorno.

Altra conferma è il campo di gioco che sarà ancora una volta il PalaMegabox di Pesaro. Il capoluogo di provincia ha accolto benissimo il club il cui impianto a Vallefoglia non è ancora pronto con la punta del match di playoff contro Milano alla Vitrifrigo Arena che ha regalato emozioni.