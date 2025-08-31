Serie C, l’Ascoli vince a Terni: primo trionfo in campionato

ASCOLI – Prima vittoria in campionato per l’Ascoli. I bianconeri, dopo il pari con la Pianese, battono a domicilio la Ternana. Un 2-0, quello del Liberati, frutto di un’ottima prestazione da parte del Picchio. La squadra di Tomei sale così a quattro punti in classifica. Decisivi i gol di D’Uffizi e Del Sole, entrambi siglati nel primo tempo. Un successo festeggiato insieme ai 150 tifosi bianconeri giunti in Umbria.

La partita

Rispetto al match della scorsa settimana, mister Tomei schiera Chakir dal primo minuto al posto di Corazza. Alle sue spalle, Oviszach preferito a Silipo, con Del Sole e D’Uffizi a completare il reparto. Milanese e Damiani confermati davanti alla difesa. In porta Vitale. Centrali di difesa Nicoletti e Curado, con Alagna a destra e Guiebre a sinistra. Il match si sblocca, di fatto, alla prima occasione. Al 7’, infatti, D’Uffizi è protagonista di una bella azione personale e batte il portiere di casa. Al 45’ il raddoppio di Del Sole su indecisione della retroguardia ternana. Nella ripresa, i bianconeri reggono l’urto sugli sterili attacchi umbri e portano a casa tre punti d’oro. Debutto, nel secondo tempo, anche per i nuovi acquisti Corradini e Rizzo. Prossimo match, per il Picchio, sabato alle 17.30 al Del Duca contro la Juventus Under 23.