Serie C, Ascoli a secco contro la Juventus Under 23

ASCOLI – Davanti ai 10mila spettatori del Del Duca, l’Ascoli non va oltre lo 0-0 contro la Juve Under 23. I ragazzi di Tomei salgono a cinque punti in classifica. Rispetto alla vittoriosa trasferta di Terni, nell’udici bianconero c’è Corradini dal primo minuto al posto di Milanese. In difesa Alagna preferito ancora a Pagliai. In attacco Chakir con alle sue spalle il trio composto da D’Uffizi, Del Sole e Oviszach. In panchina Gori e Rizzo Pinna. Così come Corazza.

La partita

Il Picchio parte forte e dopo un paio di minuti va vicino al vantaggio con Chakir. L’attaccante per poco non approfitta del disimpegno sbagliato dal portiere ospite. La Juventus risponde al 9′ con la punizione di Anghelé a fil di palo e fuori di un soffio. Poi, di fatto, poche emozioni fino al 44′ quando da corner, in mischia, la palla finisce sul palo e l’Ascoli sfiora il gol. Nella ripresa, al 4′ conclusione di Del Sole che lambisce il montante ed esce di poco. Al 9′ triplo cambio per mister Tomei: dentro Silipo, Rizzo Pinna e Ndoj. Escono Corradini, Oviszach e Del Sole. Al 18′ espulso il tecnico bianconero per proteste. Al 25′ fuori Chakir e debutto per Gori. Gara molto nervosa. Non accade più nulla. Prossimo match, per l’Ascoli, domenica 14 settembre a Perugia.