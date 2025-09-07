Basket, un ex Cleveland per la VL Pesaro: Kay Felder 

Il playmaker del 1995 è l'ennesimo rinforzo per il club biancorosso: ex compagno di Lebron James e Kyrie Irving

PESARO – Un ex compagno di Lebron James e Kyrie Irving è un nuovo giocatore della VL Pesaro: Kay Felder si tinge di biancorosso. Colpo importante per il club che si assicura le prestazioni dello statunitense classe 1995.

Il curriculum

Playmaker, 176 centimetri, nel 2016 viene selezionato come scelta al secondo giro del Draft NBA da parte dei Cleveland Cavaliers: 42 match per lui insieme al team di James e Irving e tanta esperienza al fianco dei campioni americani.

Dopo Cleveland, esperienza in cui spicca la finale NBA contro i Golden State Warriors, passa a Chicago e Detroit, poi nel 2019 approda in Cina: Xinjang Flying Tigers, Zhejiang Guangsha Lions, Shanxi Loongs, Beijing Fighters e Nanjing Kings i suoi club nel paese asiatico. Nel 2025 il trasferimento a Portorico dove indossa la canotta dei Criollos de Caguas.

Le sue parole

Felder racconta l’approdo alla VL Pesaro: «Intendo ringraziare la VL Pesaro per questa opportunità. Sarà la prima volta in cui giocherò in Europa e sono entusiasta di aprire questo nuovo capitolo della mia carriera. Sono pronto ad adattarmi rapidamente alla pallacanestro europea e a mettere al servizio della squadra la miglior versione di me stesso».

Sorride Egidio

Il direttore sportivo della VL Pesaro, Nicola Egidio, non può che essere entusiasta: «Sbarca a Pesaro un atleta di elevata caratura, dal trascorso NBA. Al netto del suo indiscusso valore, ci ha convinto in termini di motivazioni nell’affrontare questa sfida.

Chiudiamo la squadra con la tipologia di profilo ricercata, in quanto necessitavamo di un profilo che avesse capacità di creare vantaggi per se stesso e per i compagni in maniera consistente. Un’operazione di mercato che ci soddisfa non solo dal punto di vista meramente tecnico ma che pensiamo possa entusiasmare e accendere il pubblico in virtù della spettacolarità che contraddistingue il giocatore».