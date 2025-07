Pallavolo, colpo durissimo per la Cbf Balducci: Farriol ko, stagione finita prima del debutto

MACERATA – Poche righe per annunciare una Brutta tegola caduta in casa arancionera.

«La CBF Balducci HR Macerata rende noto che la centrale classe 2001 Bianca Farriol, come comunicato in un post dalla Federvolley Argentina, nei giorni scorsi ha subito un infortunio al ginocchio, riportando la rottura del legamento crociato e del menisco. A Bianca Farriol va un grande in bocca al lupo per un pronto recupero da parte di tutto il Club arancionero».

Ecco il testo diffuso dalla società maceratese neopromossa in massima serie che ha annunciato una brutta notizia per il clan arancionero piombata nelle Marche prima ancora di cominciare la stagione. Il pensiero va immediatamente a quanto capitato l’anno scorso all’altra marchigiana, la Megabox Vallefoglia, che ha perso l’azzurra Alice Degradi in Nazionale e non l’ha avuta a disposizione per tutta la stagione. Nel mercato già difficile operato dal DS Storani in collaborazione con coach Lionetti in ritardo rispetto alle altre partecipanti alla prossima A1 essendo arrivata la promozione passando dai playoff, il nome della centrale argentina era tra quelli di punta.

Il colpo è mortifero perché la Farriol era da considerarsi una top player nello scacchiere di coach Lionetti, un investimento importante per dare solidità al reparto centrale con una giocatrice di grande talento a muro. Annunciata il 20 maggio, classe 2001 per 187 cm di altezza Farriol è arrivata idealmente a Macerata reduce da numerose esperienze a livello internazionale, sia con la maglia della sua Nazionale compresa l’Olimpiade di Tokyo, sia per aver giocato nei massimi campionati di Grecia e Francia, disputando tutte e tre le Coppe europee.

Nell’ultimo anno ha vestito la maglia dell’Olympiacos, conquistando in quella appena conclusa il “triplete”: scudetto, Coppa di Grecia bis della vittoria del 2024 e Supercoppa, vincendo anche la classifica dei muri con 90 punti a segno nel fondamentale. Nelle Marche non ha ancora messo piede e la sua stagione è praticamente conclusa prima di cominciare. Meno di un mese fa, nella lunga estate con la Nazionale albiceleste ha conquistato la vittoria nella prima edizione della Copa America, andata in scena nei giorni scorsi a Betim, in Brasile battendo nella partita conclusiva del torneo, disputato con la formula del girone all’italiana, le padrone di casa della Nazionale brasiliana Farriol fu premiata come miglior centrale della manifestazione sudamericana, riconoscimento che accresce il rimpianto.

Nel roster restano come centrali a disposizione la riconfermata Alessia Mazzon che la massima serie l’ha giocata solo in Francia, l’esordiente in Italia centrale statunitense Emma Clothier da valutare nell’impatto con la serie A1 italiana e la giovanissima Ludovica Sismondi classe 2007 anch’essa all’esordio. Inevitabile doversi guardare immediatamente intorno per trovare una soluzione per completare un reparto rimasto orfano di quella che sarebbe stata una titolare ma non sarà affatto facile trovare un profilo adeguato. Il tempo c’è, le opzioni forse non tantissime.