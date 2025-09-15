VALLEFOGLIA – La conquista del titolo di Campionesse del Mondo nel volley femminile, oltre ad un posto nella storia, un’altra medaglia d’oro e l’affetto di un movimento intero, regalerà a giocatrici e staff tecnico l’emozione di essere ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La data fissata è quella di mercoledì 8 ottobre alle ore 16 e l’emozione sarà grande sia per chi ha già incontrato il Presidente dopo l’oro olimpico, era il 23 settembre 2024 come Gaia Giovannini, che chi vivrà l’esperienza per la prima volta come Loveth Omoruyi.

Per le due medagliate d’oro targate Megabox essere ricevute al Quirinale sarà un momento da ricordare.

Per Gaia Giovannini protagonista nel finale di gara con il turno al servizio nel tiebreak decisivo che ha chiuso la finale: «non riesco ancora a realizzare completamente l’impresa che abbiamo fatto, è stato incredibile quello che è successo. Credevamo in noi e nelle nostre possibilità, abbiamo giocato ogni partita con pazienza. Alla fine, quando è caduta l’ultima palla, è stata un’emozione indescrivibile, che dedico alle mie compagne con cui ho fatto questo percorso, e alla mia famiglia che mi è sempre vicina. Spero di poter portare questa esperienza alla mia squadra nel prossimo campionato, con più consapevolezza, più forza mentale e la voglia di lavorare su sé stessi per fare sempre meglio».

Per Loveth Omoruyi la cui estate è stata completamente d’oro considerando che per lei è il secondo oro dopo quello vinto alle Universiadi in luglio, «vincere un mondiale è il coronamento di tanti sacrifici, allenamenti e momenti difficili superati insieme. Non è solo una medaglia, ma la prova che il lavoro di squadra e la fiducia reciproca fanno la differenza. Le ultime due partite sono state combattute fino all’ultimo punto e proprio per questo vincere alla fine è stato ancora più bello e speciale. Arrivo a Vallefoglia con molta energia, entusiasmo e soprattutto la consapevolezza che nulla è impossibile se si lavora unite. Credo che questa esperienza possa essere una spinta in più per crescere anche come squadra in campionato».

Le due azzurre si aggregheranno alla squadra di Pistola da oggi 15 settembre.

Intanto la squadra ha rotto il ghiaccio con un paio di allenamenti congiunti con la Omag San Giovanni in Marignano in Marignano e Cuneo.

Particolarmente allenanti oltre che prestigiosi saranno i due tornei che seguiranno nel lungo cammino di avvicinamento all’esordio in campionato del 6 ottobre.

La Megabox parteciperà al Torneo Città di Pordenone, in programma nella città veneta sabato 20 e domenica 21 settembre con Prosecco Doc Conegliano, Panathinaikos Atene e Cbf Balducci Macerata; nel weekend successivo le biancoverdi daranno l’assalto al Trofeo Sea Gruppo, che si terrà sabato 27 e domenica 28 settembre al PalaMegabox con Levski Sofia, Omag-MT San Giovanni in Marignano e Cbf Balducci Macerata.