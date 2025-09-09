Pallavolo, a Fano c’è voglia di essere protagonisti

La squadra di Mastrangelo si è decisamente rafforzata rispetto alla passata stagione e nella prossima A2 maschile c’è voglia di stupire. Tanti i nomi noti: dopo Mengozzi, Roberti, Coscione, l’arrivo di Ricci è garanzia di qualità

FANO – La Essence Hotels Fano punta ad un posto in prima fila nella prossima serie A2 maschile e le legittime ambizioni derivano da una società che ha fatto le cose per bene mettendo a disposizione di coach Vincenzo Mastrangelo un roster di altissimo profilo per la categoria con grandi nomi.

Le avversarie sono di sicuro valore e la prossima A2 a 14 squadre promette scintille. Insieme alle due marchigiane Fano e Macerata ci saranno Cantù e Brescia, Prata di Pordenone, Porto Viro e Ravenna, la favoritissima Siena, Pineto, Aversa, Sorrento, Lagonegro, Catania e l’altra big Taranto retrocessa dalla Superlega.

Il club virtussino ha confermato palleggiatore Manuel Coscione mentre il Cubano ma di passaporto sportivo italiano Edwin Arguelles Sanchez è il nuovo opposto della Virtus Fano. Il polacco Jan Fornal, classe 1995, giocherà in posto 4 in diagonale a Federico Roberti. Il libero è Nicola Iannelli. Il grande colpo è l’ex nazionale Fabio Ricci al centro insieme al confermatissimo in maglia fanese Stefano Mengozzi.

Roberti che, per il secondo anno consecutivo, sarà uno dei punti di riferimento del roster di coach Vincenzo Mastrangelo, ha avuto una lunga estate. «Fino a metà luglio sono stato impegnato con la nazionale per un collegiale in preparazione delle Universiadi – esordisce il classe 2004 – orgoglioso di questa esperienza, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dei rapporti che si sono instaurati in quei momenti. Poi l’estate è proseguita sui campi da beach, dove mi sono divertito a giocare alcuni tornei e stare con persone che conosco da sempre».

«Le cose in palestra stanno andando molto bene – assicura lo schiacciatore – c’è grande impegno da parte di tutti, voglia di far bene. Il mix di giovani ed esperti funziona alla grande, stiamo spingendo per puntare ad una stagione importante».

Il faentino ex Piacenza Fabio Ricci, ricordando le sue quattordici stagioni consecutive in Superlega con le maglie di Macerata, Ravenna, Siena, Piacenza e Perugia, con la quale ha vinto uno scudetto, tre Supercoppe e tre Coppe Italia, ha già capito che «dietro alla dirigenza c’è un’intera città pronta a sostenere la Virtus».

Il capitano dell’Essence Hotels Fano Manuel Coscione è tra i più carichi e mette tutti in guardia: «Non dovremo sottovalutare nulla e fare attenzione alle piccole cose, oltre ad intrattenere un importante dialogo con lo staff».