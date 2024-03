Pallavolo, ecco il derby Fano-Macerata

La capolista di A3 girone Blu Banca Macerata è ospite al PalaAllende della Smartsystem Fano seconda in classifica. Per coach Castellano il ritorno dai suoi ex tifosi. Nel weekend poi la Coppa Italia

FANO – Nemmeno il tempo di godersi i successi del weekend – Banca Macerata che vola a 50 punti superando Sorrento in casa 3-1 e la Smartsystem Fano vincente a Modica 3-1 – che stasera 28 febbraio va in scena il derby tra prima e seconda.

Dopo la lunga trasferta in terra siciliana e ad una manciata di giorni dalla final four di Coppa Italia, la Smartsystem Fano scende ancora in campo per una gara importante e ricca di significati non solo per la classifica ma anche perché un derby è sempre un incontro speciale. Si gioca alle ore 20.30 Palas Allende.

Per il bulgaro Dimitrov che si è inserito perfettamente nei meccanismi di gioco dei biancorossi è «una partita per capire a che punto siamo – afferma dopo i 26 punti realizzati a Modica – e giochiamo in casa dove abbiamo fatto sempre bene ma loro sono in testa alla classifica ed il match sarà complicato».

L’ex coach Maurizio Castellano, primo in classifica con Macerata, torna dunque al Palas Allende dove troverà un ambiente caldo e carico. I maceratesi hanno un organico esperto e solido, oltre che abituato a giocare certe partite: il mancino Zornetta e il veneto Lazzaretto sono di ottimo valore, ma anche la diagonale palleggiatore-opposto Marsili-Casaro garantisce efficacia in fase offensiva. Banca Macerata ha perso fuori casa a Palmi, San Giustino e Lecce ma guida la classifica con grande vantaggio sulle inseguitrici.

All’andata finì 3-0 per i maceratesi ma al Palas Allende il match è aperto ad ogni pronostico e la Smartsystem punta a trovare la miglior posizione in chiave play off. Per capitan Raffa «è per noi una settimana impegnativa ma la vittoria in trasferta di Modica ci ha dato grande carica».

Nel weekend poi i biancorossi ospiteranno la Final Four di Coppa Italia dalla quale invece è stata esclusa Macerata eliminata da Palmi.