Pallavolo, la Cucine Lube Civitanova saluta Chinenyeze

Dopo tre anni finisce la storia tra il club biancorosso e il centrale campione olimpico che ha saluto il club per accettare la ricca offerta dei turchi del Fenerbahce. In arrivo il belga D’Heer

CIVITANOVA MARCHE – Dopo aver annunciato il primo nome nuovo per la Cucine Lube, lo schiacciatore ricevitore Noa Duflos-Rossi, il due volte campione olimpico Barthelemy Chinenyeze saluta la società dopo tre stagioni da punto di riferimento al centro. Per l’atleta transalpino una Coppa Italia vinta nell’annata in corso, il trionfo nei Play Off al 5° posto della passata stagione e i testa a testa nelle serie di Finale Scudetto 2022/23 e 2024/25 con Trento, nelle Finali di Supercoppa 2022 e 2023 con Perugia e nella Finale 2025 della CEV Challenge Cup con il Lublin.

Il sudore versato in campo nei tre anni di permanenza in biancorosso e le lacrime al termine di Gara 4 della Finale Scudetto all’Eurosuole Forum la dicono lunga sull’intensità del legame tra Babar e la squadra vicecampione d’Italia. A chiarire ancora meglio il concetto arriva il messaggio di saluto del centrale francese Barthelemy Chinenyeze: «Dopo tre anni a Civitanova posso considerare la Lube letteralmente una seconda casa. Ho vissuto stagioni incredibili lavorando tanto e crescendo molto al fianco di atleti magnifici e giovani di talenti. Ringrazio di cuore proprietà e società perché la fiducia del Club mi ha permesso di vincere un torneo importante come la Coppa Italia. Questo percorso è stato favorito dalla grande cura dei dettagli da parte dello staff biancorosso, il migliore al mondo per me, e dal supporto dei tifosi che ci hanno sostenuto in ogni match facendo sentire ognuno di noi speciale. La vita è piena di scelte e porte scorrevoli, ma so già che la Lube mi mancherà, così come mi mancheranno Civitanova Marche e i compagni di team con cui ho vissuto quest’ultima stagione pazzesca».

Per lui c’è un ricco contratto in Turchia al Fenerbahce che lo attende mentre la squadra biancorossa proseguirà nel percorso di rinnovamento con profili meno noti e quindi meno “impegnativi” sotto l’aspetto dell’ingaggio introitando, al contempo, un buy-out interessante da re-investire per il mercato. In cima alla lista dei candidati ci sarebbe Wout D’Heer, nazionale belga, 24 anni, 203 cm d’altezza, che quest’anno a Taranto si è messo davvero in grande evidenza. Dopo Gargiulo sarebbe un altro ex Taranto nel club marchigiano.