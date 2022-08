Sport, Macerata è la provincia più sportiva delle Marche

MACERATA – La pallavolo spinge in alto la Provincia di Macerata nella classifica delle province più sportive d’Italia diffusa dal quotidiano Il Sole 24 ore che riguarda i 107 enti italiani. L’indice, giunto alla sua 16^ edizione, è calcolato su 32 indicatori suddivisi in 4 categorie.

Lo scudetto della Cucine Lube Civitanova in SuperLega, la prima storica promozione della Cbf Balducci HR Macerata in A1 femminile, la promozione della Corplast Corridonia in B1 Femminile e la presenza della Med Store Macerata in A3 maschile hanno contribuito decisamente al risultato.

La Provincia di Macerata, quindi, al 15° posto spicca nell’elite degli oltre 100 enti provinciali staccando le altre “colleghe” marchigiane che sono tutte compatte nella parte centrale della classifica. La più immediata inseguitrice è Pesaro Urbino (37′) anch’esso con una formazione di volley in A1 la Megabox Vallefoglia ma anche la Vigilar Fano in A3 maschile, oltre al basket e al calcio a 5. Quindi Ancona al 39’ posto. Seguono poi praticamente appaiate Ascoli e Fermo (47’ e 48’).

A guidare sono ancora le Province autonome di Trento e Bolzano con Trieste che chiude il podio. Domina il nord. Macerata è la 3^ del centro Italia dopo Firenze (12’) e Bologna (14’).

Nelle mini classifiche per categorie, Macerata è prima nel volley, Pesaro è seconda negli sport motoristici, Ancona è seconda negli sport come scherma, judo, ginnastica.